La Iglesia Palmariana abre sus misas al público: estas son las restricciones sobre ropa, pelo, piercings y tatuajes
La Iglesia Palmariana, fundada en 1978, rompe su tradición de exclusividad y permite la entrada de público general a sus cultos semanales
La Iglesia Palmariana, con sede central en El Palmar de Troya, ha dado un paso inédito desde su creación al permitir por primera vez la entrada del público general a sus misas, aunque bajo unas estrictas normas de vestimenta que obligan a las mujeres a llevar velo y les prohíben usar pantalones, mientras que los hombres deberán vestir camisas abotonadas hasta el cuello y con mangas hasta la muñeca.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, invita a todas las personas que quieran asistir a sus cultos diarios, hasta ahora restringidos a sus seguidores desde su creación en 1978, que se celebran íntegramente en latín y duran menos de 10 minutos.
Normas para asistir a las misas de la Iglesia Palmariana
Para asistir se exige que las mujeres accedan a la iglesia con el pelo tapado con un velo, camisa hasta el cuello sin ningún tipo de escote y faldas "suficientemente largas para que, incluso cuando se sienten, no se vea nada de las rodillas".
"Bajo ningún concepto podrá usar la mujer pantalones, ya que esta prenda corresponde a los hombres", según las normas, que subrayan que la ropa con tela vaquera está expresamente prohibida, tanto para hombres como para mujeres.
Vestimenta obligatoria para hombres y mujeres
Las normas de vestimenta para los hombres establecen que los hombres tendrán que acudir con pantalones largos, no ceñidos, transparentes o translúcidos, siempre con calcetines por encima del tobillo, y camisas con mangas hasta la muñeca, completamente abrochadas, incluso el cuello, "para que así los brazos y el pecho estén totalmente cubiertos".
Las normas atañen también al pelo, que no puede ser largo "ni de colores".
Tampoco podrá entrar en la basílica ningún hombre con pendientes, perforaciones ('piercing') o tatuajes.
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