La Iglesia Palmariana abre sus misas al público: estas son las restricciones sobre ropa, pelo, piercings y tatuajes

La Iglesia Palmariana, con sede central en El Palmar de Troya, ha dado un paso inédito desde su creación al permitir por primera vez la entrada del público general a sus misas, aunque bajo unas estrictas normas de vestimenta que obligan a las mujeres a llevar velo y les prohíben usar pantalones, mientras que los hombres deberán vestir camisas abotonadas hasta el cuello y con mangas hasta la muñeca.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la Iglesia Cristiana Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz, invita a todas las personas que quieran asistir a sus cultos diarios, hasta ahora restringidos a sus seguidores desde su creación en 1978, que se celebran íntegramente en latín y duran menos de 10 minutos.

Normas para asistir a las misas de la Iglesia Palmariana

Para asistir se exige que las mujeres accedan a la iglesia con el pelo tapado con un velo, camisa hasta el cuello sin ningún tipo de escote y faldas "suficientemente largas para que, incluso cuando se sienten, no se vea nada de las rodillas".

"Bajo ningún concepto podrá usar la mujer pantalones, ya que esta prenda corresponde a los hombres", según las normas, que subrayan que la ropa con tela vaquera está expresamente prohibida, tanto para hombres como para mujeres.

Vestimenta obligatoria para hombres y mujeres

Las normas de vestimenta para los hombres establecen que los hombres tendrán que acudir con pantalones largos, no ceñidos, transparentes o translúcidos, siempre con calcetines por encima del tobillo, y camisas con mangas hasta la muñeca, completamente abrochadas, incluso el cuello, "para que así los brazos y el pecho estén totalmente cubiertos".

Las normas atañen también al pelo, que no puede ser largo "ni de colores".

Tampoco podrá entrar en la basílica ningún hombre con pendientes, perforaciones ('piercing') o tatuajes.