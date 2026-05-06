La insólita escena vivida en las calles de Japón con 500 personas bailando sevillanas vestidas de flamenca: "Realmente asombroso"

Mantones, trajes de flamenca, flores, peinetas, música y cientos de personas bailando al unísono unas sevillanas. Podría parecer una escena sacada de la Feria de Abril de Sevilla, pero se trata de la insólita imagen que se ha podido ver en una concurrida calle de Japón que ha cautivado tanto a los ciudadanos del país nipón como a toda España por la admiración y el reconocimiento a la cultura andaluza que supone la escena.

La curiosa estampa ha sido compartida en redes sociales por la usuaria 'Chocomenco', profesora de flamenco en Japón, en una publicación que en apenas 5 días ha superado las 96.000 visitas.

En el vídeo, se puede ver a centenares de japoneses bailando sevillanas al compás ataviados con los trajes y complementos típicos de las ferias andaluzas.

Mantillas, peinetas y una gran bandera de España en Japón

De ese modo, en plena calle de Japón se podían contemplar mantillas, peinetas, trajes de flamenca, lunares y sombreros, además de una gigantesca bandera de España como muestra del respeto de sus participantes a la cultura española.

"Olé", se podía escuchar al final de cada baile durante esta jornada de convivencia y ocio que ha hecho que el arte andaluz haya conquistado el corazón de Japón.

Quinientas personas bailando sevillanas a la vez

"500 personas bailando sevillanas a la vez. Qué fuerza, qué emoción. Quién me iba a decir que algún día vería una escena así en Japón", ha asegurado la profesora de flamenco junto al vídeo en el que se puede contemplar a los bailarines en perfecta sincronía mientras los viandantes les observan curiosos.

Además, ha querido explicar a sus seguidores la emoción que han sentido tanto ella como el resto de participantes al vivir esta experiencia: "Cuando estás ahí, de pie en medio de ese torbellino, te sientes conectada con los demás no con palabras, sino con el alma".

El flamenco como nexo entre culturas separadas por miles de kilómetros

Por ello, ha asegurado que "el flamenco es realmente asombroso" al conseguir que culturas tan diferentes y poblaciones separadas por miles de kilómetros se mantengan unidas por la música y el folclore.

Una escena que ha conseguido conquistar a miles de usuarios de las redes sociales, que han afirmado: "Qué bonito que nuestro arte traspase fronteras y haga sentir la belleza de nuestra cultura y el amor por el baile flamenco".

Las redes celebran una escena "maravillosa" y de respeto mutuo

"Es un ejemplo de multiculturalidad sana", ha asegurado otro ciudadano. A lo que ha añadido otro: "Sabía que en Japón les gustaba mucho la cultura española, pero esto ya es otro nivel".

Por ello, han destacado que este tipo de situaciones son "maravillosas" y una muestra de que "el amor que tenemos por la cultura japonesa es recíproco por la cultura española".