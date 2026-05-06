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Policía Nacional y Guardia Civil intervienen en Écija 850 kilos de picadura de tabaco ilegal para enviar por paquetería

Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de picadura de tabaco mediante envíos de paquetería. La operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil se ha saldado con 10 detenidos en la localidad sevillana de Écija

Bolsas con picadura de tabaco tras una operación policial.

Bolsas con picadura de tabaco tras una operación policial. / GUARDIA CIVIL

El Correo

El Correo

Sevilla

La Policía Nacional y la Guardia Civil han asestado un golpe al contrabando de picadura de tabaco con la operación conjunta “BUMACA”, que ha permitido desarticular una organización criminal asentada principalmente en la localidad sevillana de Écija y dedicada a distribuir tabaco ilegal mediante envíos de paquetería.

Como resultado de la operación, se ha procedido a la detención de 10 personas como presuntos autores de los delitos de contrabando, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

Los investigados llegaron a usurpar la identidad de hasta 16 personas, utilizándolas como remitentes de los envíos, lo que generaba importantes perjuicios tanto a nivel penal como administrativo para las víctimas.

Durante la operación se han intervenido más de 850 kilogramos de picadura de tabaco, evitando así un grave perjuicio a la Hacienda Pública y a la salud pública.

Investigación iniciada en 2023 tras múltiples envíos sospechosos

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2023, cuando unidades de la Guardia Civil de Cádiz detectaron numerosos envíos de paquetería con picadura de tabaco que eran tramitados de forma individualizada como infracciones administrativas, figurando como responsables los remitentes.

Las pesquisas permitieron determinar que estas personas eran en realidad víctimas de usurpación de identidad, logrando identificar a los verdaderos responsables, quienes empleaban teléfonos de difícil rastreo y documentación falsificada para dificultar la acción policial y el seguimiento del dinero procedente de la actividad ilícita.

El avance de la investigación y el intercambio de información entre distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional permitieron judicializar la operación en junio de 2024, contando con la participación de múltiples unidades de Policía Nacional y Guardia Civil.

Estructura organizada y red logística a nivel nacional

La organización contaba con una estructura perfectamente jerarquizada, integrada por al menos 15 personas, la mayoría asentadas en Écija, y con fuertes vínculos familiares, lo que dificultaba las labores de investigación y vigilancia.

Asimismo, disponían de locales logísticos distribuidos estratégicamente por diferentes puntos del territorio nacional, desde los que realizaban los envíos, aprovechando empresas de paquetería con menores medidas de control.

Los investigadores lograron acreditar que los autores utilizaban identidades usurpadas- incluso de personas en prisión- para realizar los envíos, evitando así su identificación directa.

Entradas y registros con incautación de dinero y efectos de lujo

Una vez identificados los integrantes de la organización, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, realizándose cuatro entradas y registros domiciliarios en Écija.

Como resultado, además de las detenciones, se ha procedido al bloqueo e incautación de bienes muebles e inmuebles, así como de una importante cantidad de dinero en efectivo, joyas y relojes de lujo, por un valor superior a medio millón de euros.

Se estima que la venta de tabaco intervenido habría generado beneficios superiores a 150.000 euros.

Noticias relacionadas

Operación desarrollada de forma conjunta

La operación ha sido llevada a cabo por la UDAIFF de la Guardia Civil de Cádiz en colaboración con la Policía Nacional de Écija y la Guardia Civil de Sevilla, contando además con el apoyo de distintas unidades fiscales de todo el territorio nacional.

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