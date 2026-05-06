El concierto sorpresa de Netflix en el río provoca cortes de tráfico en Sevilla desde el viernes: calles afectadas, fechas y horarios

Sevilla acogerá los días 8 y 9 de mayo dos grandes citas organizadas por Netflix con motivo de la presentación global de Berlín y la dama del armiño. La programación incluirá una premiere en la tarde del 8 de mayo y un gran evento en el entorno del río Guadalquivir el día 9, que contará con una actuación especial y con la presencia del reparto principal de la serie.

Entre los asistentes estarán Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte, que participarán en una de las citas más destacadas de la agenda cultural y audiovisual de la ciudad durante el mes de mayo.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado a través de sus redes sociales de las afecciones previstas al tráfico rodado, al estacionamiento y al tránsito peatonal con motivo de estos eventos. Las medidas afectarán a distintas zonas del centro y del entorno del río entre el 7 y el 10 de mayo.

Marqués de Contadero

El 8 de mayo, durante toda la jornada, permanecerá cerrada la zona del evento por la realización de pruebas técnicas y ensayos de sonido e iluminación.

Betis y Gonzalo Segovia

Del 8 al 10 de mayo, desde las 00:00 horas del día 8 hasta las 23:59 horas del día 10, se reservará estacionamiento y espacio en la vía pública para labores de montaje y logística.

Puente de San Telmo

Del 8 al 10 de mayo, desde las 00:00 horas del día 8 hasta las 07:00 horas del día 10, se cortará el acerado peatonal junto al restaurante Río Grande. Se habilitará un carril peatonal provisional en la calzada, lo que reducirá un carril de salida de Los Remedios. El tráfico rodado continuará abierto.

Calle Betis

Del 9 al 10 de mayo, desde las 16:00 horas del día 9 hasta las 08:00 horas del día 10, se producirá un corte total del tráfico rodado, con desvío obligatorio por la calle Troya. Además, se restringirá el acceso peatonal en el lado izquierdo de la calle, en el margen pegado al río.

Laraña y Campana

Del 8 al 9 de mayo, desde las 15:00 horas del día 8 hasta las 09:00 horas del día 9, se reservará espacio logístico en ambas vías para atender las necesidades del evento.

Calle Campana

Del 8 al 9 de mayo, desde las 16:00 horas del día 8 hasta las 00:00 horas del día 9, se cortará el tráfico rodado hasta la calle Imagen. Se permitirá excepcionalmente el paso de autobuses y taxis hasta la calle Laraña. El tránsito peatonal no se verá afectado.

Calle Laraña

Del 8 al 9 de mayo, desde las 05:00 horas del día 8 hasta las 07:00 horas del día 9, se realizará un corte total al tráfico rodado desde Laraña hasta la calle Imagen. El itinerario peatonal permanecerá abierto sin interrupciones.