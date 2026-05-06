Cómo será Reina Mercedes tras las obras de reurbanización: un carril menos para los coches y una acera más amplia en la zona de los bares

La avenida de la Reina Mercedes perderá un carril para el tráfico rodado. La obra en esta arteria principal del barrio de Heliópolis para la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de Emasesa acabará con uno de estos carriles para ampliar el acerado existente en el lado impar, es decir, el de los edificios residenciales. También, se contempla la plantación de 60 árboles nuevos, la colocación de una veintena de bancos, un carril bici, así como la puesta en marcha de un sistema de drenaje sostenible.

Según indica el pliego de licitación de estos trabajos y el informe de los vecinos y comerciantes de la zona tras la reunión con el Consistorio, los carriles de tránsito rodado para vehículos pasarán de los tres actuales a dos. Habrá uno por sentido, mientras ahora dispone de dos en dirección a la calle Páez de Rivera y uno hacia la avenida Padre García Tejero. Tendrán una anchura total de 4,50 metros. Los aparcamientos en línea estarán junto al acerado de las facultades de la Universidad de Sevilla que se hallan en la zona y dispondrán de una anchura de 2 metros. En el lado de los impares, los aparcamientos serán en batería con una anchura de 4,80 metros. Se ejecutarán nuevos aparcamientos con sección constituida con el mismo paquete de firme que la calzada.

Dentro del ámbito de actuación, se localizan tres puntos de recarga de vehículos eléctricos que se verán afectados por las obras, por lo que será necesaria su retirada, protección o reubicación temporal, garantizando su reposición en condiciones adecuadas una vez finalizada la intervención.

Ampliación de la acera de los edificios de viviendas

Queda descartada la construcción de un bulevar peatonal en esta vía, ya que habrá una ampliación del acerado de la zona residencial donde se ubican los edificios de viviendas. Habrá una demolición total del pavimento existente siendo sustituidos por una nueva sección de baldosa de terrazo pulido hexagonal con el logo NO&DO cada 50 m2.

El documento contempla un carril bici en la acera de las facultades con anchura 2,5 metros. Igualmente, habrá dos zonas de estacionamiento para bicicletas en toda esta avenida, compuestos por barras separadoras formada de estructura tubular. Para la protección de la vía ciclista en aquellas zonas que discurra en calzada, se utilizarán elementos que separarán al ciclista de la circulación motorizada, aumentando la seguridad y reduciendo la posibilidad de que el carril bici sea invadida por los vehículos.

Siguiendo con el mobiliario urbano, el proyecto recoge la colocación en toda la vía de 11 puntos de luz dobles de 11 metros de altura, así como 26 bancos individuales, de 0,60 metros de longitud, realizados en plástico reciclado y reciclable, con soportes, pies y apoyabrazos en estructura metálica. De igual forma, se colocarán un total de 33 papeleras, que serán del modelo homologado por Lipasam y se construirá un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) para la recogida de aguas superficiales de lluvia, con el fin de aliviar la red existente de saneamiento.

Hasta 64 nuevos árboles

Actualmente, según el inventario de la Delegación de Parques y Jardines existen un total de 106 plantaciones siendo 64 plátanos de sombra, 28 brachichiton, 3 grevilleas y 11 marras en los dos acerados. Concretamente, en el acerado de los centros universitarios hay 80 especies, mientras en el de las viviendas hay 26. Según indica el documento, en la avenida de la Reina Mercedes se han producido un número alto de incidencias por las fracturas de ramas de los plátanos de sombra, mientras los brachichiton han tenido que ser atendidos con frecuencia por su cercanía al carril bici. Por otra parte, existen nueve ejemplares en mal estado y se requiere su eliminación.

El proyecto respetará la ordenación de la arboleda que presenta buenas condiciones, en cambio, incorporará 64 plantaciones nuevas. Se contempla la creación de 48 nuevos alcorques en zonas actualmente sin arbolado: ocho en la acera de las facultades y 40 en la de los edificios. A estas se sumarán las reposiciones derivadas de tocones, alcorques vacíos y ejemplares eliminados que alcanzan un total de 16 especies.

Ganar zonas verdes y espacios libres

El proyecto planteado desde Emasesa deriva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2030 del Ayuntamiento de Sevilla. Según indica este documento, uno de los usos de los que carece esta avenida es el de zonas verdes y espacios libres. Únicamente cuenta con el espacio central dentro del campus universitario entre las facultades de Biología y Física, y el parque de la calle Periodista Ramón Resa.

La movilidad peatonal a lo largo de la avenida de la Reina Mercedes se desarrolla principalmente bajo los soportales de los bloques de viviendas, donde se concentran los comercios y servicios de la zona, mientras que el recorrido peatonal de los centros universitarios es utilizado sólo por los estudiantes. Este proyecto del Ayuntamiento concluye que existe cierta desconexión entre los dos acerados de la avenida por la anchura de los carriles destinados al tráfico rodado.

El carácter de esta avenida cambiará radicalmente, al aumentar la superficie peatonal y de arbolado, y disminuir el tráfico rodado, para reducir los problemas de tráfico y las aglomeraciones de vehículos. Las obras durarán 15 meses, en un proyecto dividido en cuatro fases, y están presupuestadas en 5.300.000 euros. La previsión es que estén terminadas para comienzos de 2028. Por su parte, las calles afectadas serán Padre García Tejero, Levante, Condesa, Fotógrafo Antonio del Junco, Torcuato Luca de Tena, Tramontana, Profesor García González, Simún y Páez de Rivera. Será necesario el corte total del tráfico rodado sólo en la avenida de la Reina Mercedes, en la zona de actuación.