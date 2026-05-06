Sevilla Black se consolida como uno de los grandes referentes de la novela negra y refuerza su alianza con la Feria del Libro

Dentro de una novela negra, doblar cada esquina habita un misterio por resolver, algo a lo que mantenerse atento. Y de eso, Sevilla y cada uno de sus rincones tienen mucho que decir. La ciudad hispalense acoge la segunda jornada de la primera edición de Sevilla Black, un nuevo festival literario dedicado a la novela oscura que se celebra del 5 al 7 de mayo contando con el respaldo del Ayuntamiento como entidad colaboradora en esta iniciativa cultural que refuerza la apuesta municipal por una programación diversa y de calidad. Además, el festival organizado por Analogías, Gestión Cultural y patrocinado por Fundación Caja Rural del Sur, cuenta además con la colaboración de Hospes, Las Casas del Rey de Baeza y la Librería Botica de Lectores.

La cita se encarga de concentrar en un mismo espacio a destacados autores y profesionales vinculados al ámbito del crimen y la investigación en una programación que combina literatura, criminología y análisis social, con el objetivo de consolidarse como un nuevo referente cultural en la ciudad.

En la mañana del miércoles ha tenido lugar en el Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza, un acto a modo desayuno entre personalidades del sector del libro. El acto se ha dado de la mano del periodista y autor Víctor García Rayo, quien ha destacado el ambiente especial del lugar del encuentro al señalar “hemos sentido algo especial al entrar aquí, y es que lo tiene”. García Rayo ha acentuado además la importancia de que la ciudad asuma un papel protagonista en la novela negra, afirmando que “Sevilla tenía que tomar esta bandera en cuanto a ser escenario de la novela negra” y reivindicando la necesidad de que “tiene que ocurrir que se cuenten cosas, desde el rigor y la profesionalidad, en la ciudad más hermosa del mundo”.

Asimismo, ha querido poner en valor el trabajo de la AFA (Asociación de la Feria del Libro de Sevilla), a la que ha definido como una organización que “tiene contenta a la ciudad”, tal y como lo percibe desde su perspectiva como observador de la realidad. Por último, ha mostrado su agradecimiento a todos los profesionales del sector editorial, reconociendo su labor constante: “Estoy eternamente agradecido a quienes editáis, vendéis y promovéis, y lo seguís haciendo en papel siempre que se puede”.

Tras la presentación capitaneada por el periodista, se ha procedido junto a la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno a la entrega de un premio que pone en valor la trayectoria de la AFA a su presidente, Rafael Rodríguez Núñez, quien lo ha recibido muy orgulloso. "Hemos podido ir logrando más cosas gracias a una mayor financiación, para cada uno de los que pertenecemos esto loa hace de forma completamente altruista y que nos lo reconozcan es ilusionante". "Todos los que intervienen en la feria crean un cúmulo y la asociación se encarga de encauzar toda esa corriente de empuje". El premiado concilia dando las gracias y dedicando unas palabras a la ciudad de Sevilla: "Estamos eternamente agradecidos de que se reconozca el trabajo. Es un placer dedicarse al mejor trabajo del mundo en la mejor ciudad del mundo".

Un balance de la pasada feria 2025

Rafael Rodríguez hace balance positivo de la edición del año pasado. "Tenemos cuestiones a mejorar, la época donde se desarrolla nos suele sorprender con episodios importantes de agua y eso nos contraproduce, sobre todo por el visitante". En cuanto a los contenidos, el presidente y librero de la librería Botica de Lectores, contaba cómo en la asociación están en constante crecimiento. "La idea general es positiva y cada año crecemos paulatinamente, creo que el secreto de la feria es su diversificación con actividades para todas las edades". "Todos los años es un ensayo y error, y hacemos un arduo trabajo de autocrítica tras cada una de las ediciones"

Al preguntarle por el número de expositores presentes en las jornadas del año pasado, cincuenta y cinco, y si el número está llamado a crecer, Rodríguez Núñez explica cómo no necesariamente es un objetivo marcado: " A veces parece que cuanto más presentas mejor es la feria, pero no es así. Nos interesa tener cada año más calidad en los que están, no mayor cantidad". Del mismo modo, desde la asociación se muestran motivados a atraer también público de fuera, y poco a poco están logrando el alcance deseado. "Hace unos años sabíamos que lo imperante era no decrecer e incluso llegamos a mandar invitaciones, a día de hoy tenemos que seleccionar entre todas las solicitantes y descartar casetas".

En el evento ha destacado especialmente el refuerzo que ha experimentado la feria en su proyección, más allá del trabajo interno de organización. En este sentido, se ha subrayado que “ha habido un salto a lo mediático importante”, reconociendo incluso la relevancia del ámbito digital y de las redes sociales en la difusión actual del certamen. Asimismo, se ha admitido que existía cierta reticencia inicial al cambio de ubicación, aunque los resultados han demostrado mejoras en la comunicación y en la asistencia, ya que expositores han constatado la llegada de nuevos públicos que antes no acudían. En una misma línea, se ha puesto en valor la ampliación de la programación, especialmente la dirigida al público infantil, que ha permitido fidelizar a nuevas generaciones y atraer a más familias.

Adelantos de la próxima cita en Sevilla

En el acto se han podido desvelar detalles sobre la planificación de la próxima edición, mediante los que se ha planteado una optimización de los espacios destinados a las presentaciones, con la idea de rediseñar la feria para hacerla más recogida y menos dispersa en el plano, siempre que en ello redunde en una mejora de la experiencia del visitante y facilite el paseo. En este sentido, se ha señalado que se trata de una propuesta aún en estudio, que se llevará a cabo únicamente si supone un avance respecto al modelo actual.

En torno a la financiación, Rodríguez ha subrayado cómo "la financiación que tenemos es íntegra para la feria, no consiste en tener más dinero sino en saber gestionarlo de forma adecuada". Entre los objetivos estratégicos de la Asociación de la Feria del Libro de Sevilla figura el fomento de la lectura y la necesidad de mantener la actividad más allá de los días de celebración, abordando la asignatura pendiente del periodo sin programación tras el abandono del espacio primaveral, con la idea de impulsar eventos paralelos que mantengan la actividad del sector. También se ha destacado la importancia de incorporar un patrocinador tecnológico que permita medir de forma rigurosa la afluencia de público y la facturación, siguiendo el modelo de otras ferias que ya cuentan con estos sistemas.

Finalmente, se ha puesto en valor la consolidación del evento como una cita cultural atractiva y en crecimiento, comparable a grandes ferias como Madrid o Barcelona, y se ha recordado la evolución de la ciudad en las últimas décadas, en las que Sevilla ha pasado de condicionar la agenda cultural a la actividad deportiva a convertirse en un escenario con múltiples eventos diarios con gran afluencia, reflejo del crecimiento cultural de la ciudad. "Tiene que aparecer algún patrocinador tecnológico para realizar un sistema óptimo de medición de paso y asistencia, es importante que tengamos un dato riguroso de público y de facturación". Se destaca cómo uno de los deberes ahora es el fomento de la lectura."Queremos establecer ciertos hitos para que la feria no sólo esté presente cuando se celebra, la asignatura pendiente desde que abandonamos la primavera es hacer algo en este periodo que estamos cursando ahora precisamente. Tendriamos que hacer algún evento paralelo para compensar la cantidad de meses que libreros y editores necesitan rellenar. Estamos en ello. Somos percibidos como una feria muy llamativa a la que da gusto venir, y eso al final los agentes del libro lo percibe. Podemos llegar al nivel de otras ferias del libro como las de Madrid o Barcelona”, completa.

"Queremos establecer ciertos hitos para que la feria no sólo esté presente cuando se celebra, la asignatura pendiente desde que abandonamos la primavera es hacer algo en este periodo que estamos cursando ahora precisamente. Tendriamos que hacer algun evento paralelo para compensar la cantidad de meses que libreros y editores necesitan rellenar. Estamos en ello” Rafael Rodríguez

Qué va a pasar hoy y mañana en Sevilla Black

En cuanto al festival de novela negra, todavía quedan dos jornadas repletas de oscuridad y literatura para la ciudad de Sevilla. En concreto, para el miércoles, la agenda incluye una mesa redonda: Nuevas voces de la novela negra con autores y especialistas del género, además de actividades complementarias como una ruta temática por la ciudad —centrada en el misterio y el crimen— que traslada la narrativa negra al propio espacio urbano, reforzando la idea de Sevilla como escenario literario.

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Por su parte, el jueves, la programación continúa en el Espacio Santa Clara (C/ Becas) con nuevas mesas de tertulia, entre ellas una centrada en el ámbito de la criminología, así como más encuentros con escritores y expertos, consolidando el carácter diverso y repartido del ciclo por la ciudad.