Sevilla sale a la calle contra el cáncer para recaudar fondos en investigación: "La respuesta tiene que ser de todos"

Pararse un minuto ante una hucha puede parecer un gesto pequeño. Pero, para la Asociación Española contra el Cáncer, es una forma de poner en marcha algo mucho mayor: investigación, apoyo psicológico, atención social y acompañamiento a quienes conviven con la enfermedad. Con esa idea, la entidad celebra este jueves, 7 de mayo, una nueva edición del día de la Cuestación bajo el lema Cuando paras, nos movemos contra el cáncer. En la provincia de Sevilla habrá cerca de 200 mesas petitorias y unos 700 voluntarios repartidos por la capital y distintos municipios.

El objetivo, según la asociación, es pedir la implicación de la ciudadanía para seguir financiando la investigación oncológica y reforzar la atención integral a pacientes y familiares. La meta de la Asociación es ambiciosa: alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. “El cáncer es una causa que nos interpela a todos porque forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Frente a esta realidad vamos a dar una respuesta de todos contra el cáncer”, afirma Jesús Maza, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla.

En la capital, las mesas estarán presentes en zonas céntricas y en barrios como la Macarena, Los Remedios y El Porvenir. También habrá voluntarios en diferentes localidades de la provincia. Las aportaciones podrán hacerse en huchas físicas, mediante TPV o a través de dispositivos móviles.

Más investigación para mejorar la supervivencia

La campaña llega en un contexto en el que el cáncer sigue siendo uno de los grandes problemas sociosanitarios. Según recuerda la Asociación, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres padecerán cáncer a lo largo de su vida.

“Cuando una persona se detiene para colaborar, pone en marcha una respuesta colectiva frente al mayor problema sociosanitario en España y en el mundo”, señala Ramón Reyes, presidente nacional de la Asociación. “Frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos”, añade.

La Asociación Española contra el Cáncer sostiene actualmente la mayor red de investigación oncológica del país. Más de 3.000 investigadores trabajan con su apoyo en 160 instituciones repartidas por 38 provincias.

La entidad destina 157 millones de euros a 792 proyectos de investigación en curso. De esa cantidad, más de 58,7 millones se dirigen a tumores de baja supervivencia o poco frecuentes. Además, en 2025 puso en marcha una nueva convocatoria de ayudas centradas en biología y medicina de prevención.

En Sevilla, según detalla Maza, durante 2025 se distribuyeron más de 720.000 euros para proyectos de investigación. “Cada gesto, cada vez que este 7 de mayo nos paremos, impulsaremos un nuevo paso para alcanzar el 70% de supervivencia frente al cáncer en 2030”, subraya. La cuestación del año pasado permitió recaudar más de 2,9 millones de euros en toda España.

Atención gratuita para pacientes y familias

La recaudación también sirve para sostener los servicios gratuitos que la Asociación presta a las personas afectadas por la enfermedad. En la provincia de Sevilla ofrece atención psicológica, atención social, fisioterapia, nutrición y programas de deshabituación tabáquica. Durante 2025, la entidad atendió en Sevilla a más de 3.284 personas. En toda España, la cifra ascendió a 170.000 personas a través de sus canales presenciales, digitales y telefónicos.

La Asociación defiende que humanizar la atención oncológica no es solo tratar la enfermedad desde el punto de vista médico. También implica atender las necesidades emocionales, sociales, físicas y de acompañamiento que aparecen durante todo el proceso.

En la provincia, la entidad tiene presencia en 69 localidades. Además, mantiene activo el teléfono gratuito Infocáncer, 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para pacientes y familiares.