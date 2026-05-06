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Los sevillanos coinciden ante el escenario gigante de Netflix en el río Guadalquivir: "¿Rosalía, Bad Bunny o Luis Miguel?"

Netflix organiza un concierto sorpresa en el río Guadalquivir para la premiere de su serie "Berlín", generando gran expectación entre los sevillanos.

Vídeo | El misterio del concierto de Netflix en el río Guadalquivir de Sevilla

Vídeo | El misterio del concierto de Netflix en el río Guadalquivir de Sevilla

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

El concierto sorpresa del próximo sábado ha levantado una gran curiosidad en Sevilla. La mirada de numerosos viandantes, que pasean por el Puente de San Telmo, se queda fijada en el río Guadalquivir, concretamente en un escenario de grandes dimensiones. Allí, trabajan numerosos operarios que preparan el concierto de la estrella internacional que se celebrará el sábado 9 de diciembre a las 20.00 horas, con motivo de la segunda temporada de Berlín. Esa es la gran incógnita. ¿Quién será el cantante?

El Correo de Andalucía se ha acercado hasta el puente de San Telmo para conocer la opinión de numerosos vecinos tras la gran expectación generada en los últimos días. Las plataformas instaladas, en mitad del río Guadalquivir, han despertado la curiosidad de turistas, vecinos y numerosos sevillanos. "¿Qué es lo que se va a celebrar ahí?, ¿Y quién canta?, ¿Qué artista viene?". Son algunas de las preguntas que realizan entre los corrillos de vecinos que observan atentamente los preparativos. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, se trata de un artista invitado que cantará cinco canciones.

La apuesta de los vecinos de Sevilla: de Rosalía a la Pantoja para el escenario del río

Muchos se acercan a la zona para preguntar qué se está preparando sobre el agua. "Tiene que ser un artista importante, porque es un escenario de grandes envergaduras y hay un gran despliegue. Ojalá sea Triana, Mägo de Oz, Medina Azahara o alguien internacional. Aunque nos gustaría que fuera alguien andaluz, ya que se celebra en Sevilla”, comentaba un matrimonio junto al puente de San Telmo. También varias vecinas se acercaban con curiosidad preguntando por el artista sorpresa y lanzando sus propias apuestas: “Rosalía, Luis Miguel, la Pantoja…”, o incluso turistas haciendo sus apuestas de Nathy Peluso o Bad Bunny.

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El concierto comenzará a las 20.00 horas de la tarde y forma parte de La jarana en el Guadalquivir, el evento organizado por Netflix con motivo de la premiere mundial de la serie en Sevilla. La serie se estrenará en la plataforma estadounidense el 15 de mayo. Mientras tanto, el misterio continúa y Sevilla sigue pendiente de conocer quién actuará en este concierto sobre el Guadalquivir.

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