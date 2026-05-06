Utrera homenajea a José Antonio Reyes dando su nombre al Estadio Municipal

Utrera rendirá un homenaje permanente a José Antonio Reyes Calderón, uno de los futbolistas más importantes nacidos en la localidad. El Pleno del Ayuntamiento de Utrera ha aprobado por unanimidad que el actual Estadio Municipal de Vistalegre pase a denominarse Estadio Municipal José Antonio Reyes Calderón, en reconocimiento a su brillante trayectoria deportiva y a su estrecha vinculación con la ciudad.

La decisión, adoptada en la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, supone un gesto de memoria y reconocimiento hacia una figura clave del fútbol español de las últimas décadas. Reyes, natural de Utrera, alcanzó la élite internacional sin perder nunca el vínculo con sus raíces.

José Antonio Reyes, símbolo deportivo de Utrera

El delegado de Deporte y Juventud, Israel Bascón, ha destacado el valor de este homenaje al futbolista utrerano, señalando que "hablar de José Antonio Reyes es hablar de Utrera en su máxima expresión".

Bascón ha recordado que Reyes "creció en nuestras calles, soñó con un balón en los pies y, gracias a su talento, esfuerzo y determinación, logró alcanzar la élite del fútbol mundial sin perder jamás su esencia y sus raíces utreranas".

El delegado también ha subrayado que la trayectoria de José Antonio Reyes "es sobradamente conocida y admirada", hasta convertirse en "uno de los futbolistas españoles más laureados de su generación".

Reyes creció en nuestras calles, soñó con un balón en los pies y, gracias a su talento, esfuerzo y determinación, logró alcanzar la élite del fútbol mundial sin perder jamás su esencia y sus raíces utreranas Israel Bascón — Delegado de Deporte y Juventud

El Estadio Municipal de Vistalegre llevará el nombre de José Antonio Reyes

Con este cambio de denominación, el Ayuntamiento de Utrera quiere que el nombre de José Antonio Reyes quede unido para siempre a uno de los principales espacios deportivos de la ciudad.

Para el delegado de Deportes, nombrar el estadio en su honor "no es solo un gesto simbólico, sino un acto de transmisión de valores, reconocimiento histórico y compromiso con las generaciones futuras".

Bascón ha añadido que vincular el nombre de Reyes a una instalación deportiva como el Estadio Municipal de Vistalegre es "especialmente significativo y coherente con su legado", ya que permitirá que cada niño y cada deportista que pase por sus instalaciones recuerde su historia.

Un homenaje permanente al legado de José Antonio Reyes

El acuerdo aprobado por el Pleno incluye la inscripción de la nueva denominación en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Utrera y la colocación de una placa identificativa en el estadio.

Además, el Consistorio organizará un acto institucional de homenaje a José Antonio Reyes, que contará con la presencia de familiares y amigos del futbolista. La familia ha agradecido al Ayuntamiento este reconocimiento a una figura que sigue muy presente en la memoria colectiva de Utrera.

El futuro Estadio Municipal José Antonio Reyes Calderón será, desde ahora, un espacio de recuerdo, orgullo y referencia para la ciudad. Un lugar donde el deporte servirá también para mantener vivo el legado de un futbolista que llevó el nombre de Utrera por todo el mundo.