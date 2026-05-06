La vivienda en Entrenúcleos se dispara casi 100.000 euros en siete años: "Ha pasado de ser 'ciudad dormitorio' a tener todos los servicios"

Entrenúcleos es el desarrollo urbanístico más importante de los últimos años en Andalucía. Este proyecto ubicado en el municipio de Dos Hermanas y que podría acoger, una vez culminado, a más de 60.000 personas en 20.000 viviendas, se ha convertido en una de las opciones más atractivas para los compradores, lo que ha impulsado el precio al alza de manera considerable.

Según un estudio de Foro Consultores Inmobiliarios, desde abril de 2019 al mismo mes de 2026 el precio absoluto ha pasado de 149.000 a 240.000 euros, lo que supone una subida del 60%. Y en el último año, el incremento ha sido del 11,7%. "En lo que respecta al precio del metro cuadrado, en la actualidad ronda los 2.200 euros frente a los 1.321 euros en 2019", subraya el informe.

Un 10% más en pisos de tres dormitorios

"Si analizamos los precios medios de las diferentes tipologías, todas ellas han experimentado un crecimiento en el último año, siendo mayor en las tipologías más pequeñas. En la principal, 3 dormitorios, durante el último año el precio ha pasado de 222.300 a 244.000 euros, casi un 10% más", subraya la consultora.

María Castrillón, directora de Foro Consultores en Andalucía, asegura a este periódico que la evolución en los últimos años se debe a que, en 2019 comprar en Entrenúcleos era una puesta de futuro. "Empezó con una oferta agresiva para atraer, sobre todo, a público joven y a gente que quisiera apostar por una zona nueva de expansión, mientras que hoy en día se considera casi como un barrio de Sevilla porque ofrece muchos servicios: ya no es una ciudad dormitorio", recalca.

Servicios que van desde supermercados a peluquerías

Entre ellos, supermercados, universidades, un parque comercial propio, las ciudades deportivas de Sevilla y Betis o comercio de cercanía -con peluquerías, pequeñas tiendas, veterinarios o ferreterías, entre otros-, a lo que se suma lo prometido por la Junta en cuanto al impulso de infraestructuras educativas y sanitarias. "Ninguna de las otras zonas de desarrollo tienen esa cantidad de facilidades, y, realmente, Entrenúcleos no es la más cara de todas, teniendo todo esto en cuenta", añade.

Entre las grandes ventajas competitivas de Entrenúcleos, según Castrillón, se encuentra la movilidad, al tener acceso directo a la SE-30, a la SE-40 o al metro. "Es algo que valora mucho el comprador y en lo que lleva la delantera al resto", afirma.

19 promociones en comercialización

Según la consultora, el número de promociones en comercialización es de 19 proyectos, con un total de 3.208 viviendas. Este dato supone un descenso del 6,3 % del número de promociones respecto al mismo periodo del año anterior y un 8,3 % menos de viviendas. El stock de viviendas por vender es del 44% y ha descendido un 13,3 % respecto a 2025.

El estudio indica además que el ritmo de ventas sigue siendo importante comparado con otras zonas cercanas. "Entrenúcleos presenta un ritmo de ventas de 4,24 viviendas al mes por promoción, unas 81 viviendas mensuales y el stock es del 44%, lo que evidencia un equilibrio entre oferta y demanda con una absorción sostenida del producto", apunta.