Sevilla
La Asociación de la Prensa de Sevilla promueve una recogida de firmas para que Lucrecia Hevia tenga una calle en la ciudad
"Que lo haga en gratitud a la generosa contribución y legado con el que ha impulsado, y en su recuerdo todavía impulsa, el progreso de Sevilla y Andalucía, así como la mejora de la vida de sus gentes.", señala la organización
Tras diez meses del fallecimiento de la periodista Lucrecia Hevia Bertrand, la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) inicia una campaña de recogida de firmas para que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla le ponga el nombre de la que fuera fundadora y directora de Eldiario.es Andalucía a una calle de la ciudad.
"Que lo haga en gratitud a la generosa contribución y legado con el que Lucrecia Hevia ha impulsado, y en su recuerdo todavía impulsa, el progreso de Sevilla y Andalucía, así como la mejora de la vida de sus gentes. Y que lo haga, también, para que el recuerdo de su nombre, en el callejero, sirva de faro e inspire a seguir su ejemplo", ha subrayado la organización. La recogida de firmas está abierta a todo el que desee apoyar la iniciativa.
Una nutrida carrera vinculada a Sevilla
Lucrecia Hevia, directora y fundadora de Eldiario.es Andalucía, ha fallecido a los 49 años en Sevilla víctima de un cáncer. Periodista con más de 25 años de trayectoria, y "comprometida con la democracia, el feminismo y Andalucía, Lucre, como la conocía todo el mundo", destacaba entonces la Asociación de la Prensa de Sevilla en una nota. Era licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y natural de Asturias.
Desarrolló su trayectoria profesional en La Nueva España, 20 Minutos (Madrid y Andalucía), y en la revista Andalucía Investiga, con diferentes puestos de responsabilidad y realizando información local, cultural, tecnológica, científica y política. En 2013, puso en marcha la delegación en Andalucía de eldiario.es, del que, además de fundadora, fue directora editorial, gestora y redactora, algo excepcional en un medio de comunicación.
Premio Andalucía de Periodismo
Participaba también como tertuliana en Canal Sur Radio y Televisión, y en 7TV. Junto a su periódico, fue reconocida con el Premio Andalucía de Periodismo, por su trabajo en Memoria Histórica, y con el Premio Luchadoras de la UGT, por su defensa de la igualdad.
En 2023, la Asociación de la Prensa de Sevilla le otorgó el XXX Premio de la Comunicación y, en 2024, la Delegación del Gobierno en Andalucía le concedió el Premio Plaza de España por su defensa de los valores democráticos.
"Lucre nos deja el mejor ejemplo de que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Su sonrisa, su compromiso y su amor por la vida nos acompañarán siempre", destacaba tras su fallecimiento la APS.
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