Los promotores de la Casa Natal de Velázquez de Sevilla crean una fundación "para la preservación digital del patrimonio del Siglo de Oro"

El proyecto de la Casa Natal de Diego Velázquez da un nuevo paso en su desarrollo con la creación de una fundación destinada a impulsar la difusión de la obra del pintor y la conservación digital del patrimonio del Siglo de Oro sevillano, ha señalado en una nota de prensa.

"La iniciativa, que en el último año ha incorporado nuevos socios estratégicos como Javier Esteban (CEO de Green Cow Music y promotor de Icónica Santalucía Sevilla Fest) y Nicolás Álvarez-Cervera (CEO de AZZ Hoteles), refuerza así su vocación de convertirse en un referente cultural y tecnológico en Sevilla. Este avance se apoya en el trabajo de sus promotores fundadores: Eduardo José Catalán (Fénix del Mediterráneo), Enrique Bocanegra y Enrique Pareja", ha añadido.

Con la creación de la fundación, el proyecto define una estrategia orientada a posicionar la Casa Natal como una plataforma desde la que ampliar el conocimiento de la obra de Velázquez y aplicar tecnologías avanzadas a la protección del patrimonio histórico. "En esta línea, los promotores trabajan en un acuerdo con un socio tecnológico internacional para el desarrollo de facsímiles digitales de pinturas, relieves y esculturas del Siglo de Oro en Sevilla", ha añadido.

Estas herramientas permitirán mejorar los procesos de conservación y restauración, así como facilitar el acceso a las obras en entornos digitales.

Propuesta para que el Aeropuerto de Sevilla lleve el nombre del pintor universal

Además, se ha puesto en marcha la marca Velázquez Universe, que aglutinará las distintas iniciativas vinculadas a la preservación y divulgación del legado del artista, funcionando como un paraguas conceptual que articula tanto los proyectos culturales como las intervenciones en el espacio público que relacionen al artista con la ciudad.

Dentro de esa estrategia de proyección, la primera gran acción visible de Velázquez Universe es la propuesta de denominar el Aeropuerto de Sevilla como Diego de Velázquez, una idea que ya ha obtenido una moción de apoyo del Ayuntamiento y cuenta con el respaldo de Aena, gestor aeroportuario, y del Ministerio de Transportes.

Así, la iniciativa está ya aprobada y a la espera de los trámites necesarios para su efectiva materialización. "No es sólo una cuestión nominal: se trata de conectar una de las principales infraestructuras de acceso a la ciudad con una de sus figuras más universales, reforzando su proyección cultural desde el primer contacto", ha añadido.

Organigrama de la Fundación Casa Natal de Velázquez

La Fundación estará presidida por el empresario Nicolás Álvarez-Cervera, mientras que Eduardo Catalán y Javier Esteban ocuparán las vicepresidencias. Ana Ordóñez, responsable del departamento de asesoría en la Asociación de Fundaciones Andaluzas, ejercerá como secretaria, y Enrique Pareja como CEO de la entidad. "Tras su constitución, el siguiente paso será la configuración de un patronato integrado por expertos de reconocido prestigio en patrimonio e instituciones culturales, con el objetivo de dotar al proyecto de rigor, estabilidad y proyección a largo plazo", ha subrayado..

Esta evolución coincide con el primer aniversario de la entrada de Green Cow Music en la iniciativa, cuya participación ha contribuido a reforzar la ambición de desarrollar una experiencia cultural de alto nivel, orientada tanto a la ciudadanía como al turismo de calidad, y alineada con un modelo de desarrollo sostenible del sector en la ciudad.

Podría ser la casa más antigua de la ciudad

La Casa Natal de Velázquez es un edificio del siglo XVI construido en un momento en que Sevilla era uno de los principales centros económicos del Imperio español. El inmueble, de tipología de corrala, cuenta con una superficie aproximada de 580 metros cuadrados distribuidos en dos plantas en torno a dos patios.

Su principal valor reside en que ha conservado de forma notable su trazado y estructura original, hasta el punto de que algunos estudios apuntan a que podría tratarse de la vivienda más antigua de la ciudad. Tras permanecer durante siglos como residencia privada, el edificio ha tenido distintos usos culturales desde la década de 1970, consolidándose como un espacio vinculado a la actividad artística. Con la puesta en marcha de la nueva fundación, la Casa Natal de Velázquez se proyecta ahora como un enclave singular donde convergen patrimonio, innovación tecnológica y difusión cultural.