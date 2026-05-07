Sergio Estacio, portavoz del comercio de Reina Mercedes, ante la "incertidumbre" de 18 meses de obras: "Va a mejorar la calle pero pedimos control en los tiempos y fases"

Manuela Márquez, Sergio Estacio o Inmaculada Márquez son algunos de los comerciantes de la Avenida de Reina Mercedes que se verán afectados para bien o para mal por el proyecto de renovación de redes y reurbanización aprobado este miércoles por el Ayuntamiento de Sevilla que implica la supresión de uno de los carriles para la circulación de vehículos y la ampliación de acerados. Los empresarios están a la expectativa de las posibles repercusiones que pueda ocasionar en sus negocios. Algunos basen sus comentarios en rumores o diseños de hace años y a otros les faltan datos. Sin embargo, quienes tienen una información más completa ven con optimismo los resultados aunque viven con preocupación los tiempos y las fases de las obras.

Para coordinar toda la información y la interlocución con el gobierno se ha conformado una plataforma de comerciantes de Reina Mercedes que agrupa a 52 establecimientos. Su portavoz, el dueño del Mascarpone, Sergio Estacio, estuvo presente esta semana en la reunión con el gobierno municipal y desde entonces trata de aclarar las dudas al resto de negocios. "Hay cierto desconcierto y mucha desinformación. Hay mucha inquietud por los aparcamientos, cómo se van a resolver los problemas de inundaciones que sufrimos, los semáforos, los carriles para coches", detalla el empresario.

No obstante, tras acudir a la reunión con el Ayuntamiento su visión es optimista. "Estoy de acuerdo con la obra, con el debido control. Va a mejorar la calle, que está anticuada, está obsoleta de infraestructura. Hemos tenido muchos problemas de inundaciones durante los últimos años", explica. El proyecto diseñado por el Ayuntamiento, con una inversión 5,3 millones de euros y un plazo de ejecución de un año y medio, plantea como principal objetivo la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, que están obsoletas, así como una transformación del entorno urbano manteniendo dos carriles para coches, espacios más amplios para los peatones, y un carril bici.

Comparte esta visión Manuela Márquez que lleva dos años y medio con su peluquería en esta avenida. Fue una de los 60 miembros de esta comunidad en asistir una reunión convocada el lunes 4 de mayo desde el Distrito Bellavista-La Palmera. Explica que ante la desinformación y los rumores, decidió ir a analizar de se que trataría este proyecto: "La verdad es que lo he visto todo fenomenal, lo único es que me afecta. Nos han explicado todo muy bien y nos han asegurado que no quitarán zonas de aparcamiento, ni convertirán la avenida en un bulevar". Este es uno de los puntos clave de las reuniones con el Ayuntamiento: aclarar que la vía no se transformará como ocurrió con la Avenida de la Cruz Roja, Asunción o San Jacinto.

Escepticismo y críticas: "Ya hay comercios que se han ido"

Pero no todas las visiones son optimistas. Inmaculada Márquez, dueña de un establecimiento de ropa y complementos lleva 11 años trabajando esta calle y ve con preocupación el futuro. Por el efecto de las obras y porque no quiere que acabe peatonalizada como Asunción. "No me gusta nada la obra. En esta calle los bares son pequeños y sin terrazas, dos años con la calle cortada es un desastre. También para nosotros que dependemos de la gente que pasar y para en el escaparate", resume.

Márquez, de hecho, advierte que desde que se empezaron a difundir plazos de las obras ya se empezaron a plantear irse alguno negocios."Va a ser un fracaso. Si hacen esta calle peatonal como Asunción me planteo irme. Que arreglen el pavimento vale, pero no peatonalizar".