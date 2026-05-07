El concierto de Netflix en Sevilla será bajo la lluvia, todo dependerá de un factor clave

La previsión de Aemet el sábado en Andalucía, en España y por extensión en Sevilla, no es muy halagüeña. Una borrasca por el oeste y otro sistema de bajas presiones por el este dejará una situación de inestabilidad general con lluvias, aunque dependerá de las horas y de cómo vaya evolucionando esta depresión atmosférica, y ahí está la clave para que afecte o no a Sevilla capital y al concierto de Netflix previsto por la noche.

El espectáculo musical de Netflix del que todo el mundo habla en la capital se celebrará en un espectacular escenario en el río Guadalquivir junto a la Torre del Oro, previsto a partir de las 20.00 horas. Un concierto sorpresa que será gratuito y podrá disfrutarse en toda la zona, incluido el puente de San Telmo y alrededores.

¿Lloverá durante el concierto?

A día de hoy, si vemos los mapas meteorológicos de Aemet y la previsión por horas en Sevilla capital a las 20.00 horas, consultados por El Correo de Andalucía, hay un 100% de probabilidad de que llueva durante el concierto, aunque no tanto como la mañana. De 00.00 a 12.00 horas del sábado la previsión es de cielos muy nubosos con lluvia relativamente intensa en la capital, cambiando algo la situación de 12.00 a 00.00 horas (el concierto es las 20.00 horas), estabilizándose algo los cielos pero con una intensidad en las precipitaciones mucho menor, aunque sigue un 100% de posibilidad de agua, según Aemet.

El tiempo en Sevilla el sábado (arriba a abajo): 00.06 a 12.00 horas, 18.00 a 24.00 horas, y ya el domingo de 00.00 a 06.00 horas. / Aemet

Pero es posible que cambie la situación meteorológica a peor con el paso de las horas, todo dependerá de cómo evolucione este sistema de bajas presiones. Hay que tener un factor en cuenta, la previsión del tiempo del domingo será de nuevo de empeoramiento de la situación con cielos muy nubosos con lluvias desde primera hora de la madrugada, por lo que la situación del sábado por la noche puede dar un vuelco a peor, o puede quedar igual, hay todavía incertidumbre al respecto, según la agencia.