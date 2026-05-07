El hombre agredido en una pelea de tráfico en Los Remedios continúa ingresado en la UCI

Los servicios sanitarios trasladaron "en estado crítico" a un hombre al que agredió otro varón este pasado miércoles en Los Remedios, según informaron fuentes oficiales. El motivo del ataque fue "un altercado de tráfico" en la calle Virgen del Águila esquina con la avenida Flota de Indias, frente al Real de la Feria, tal detalló el perfil Emergencias Sevilla. Según un testigo presencial, a la víctima le dieron "un puñetazo en la cabeza, con la mala suerte de caer sobre un bordillo".

El agredido, de 49 años, tuvo que ser estabilizado en el lugar de los hechos por sanitarios del 061, tal como apuntaron fuentes oficiales. Posteriormente, los efectivos movilizados trasladaron a este hombre a un centro hospitalario "en estado crítico como consecuencia de las lesiones". Un día después de esta agresión, y según apuntan fuentes consultadas por El Correo de Andalucía, la víctima sigue ingresada en la UCI con pronóstico reservado.

Por su parte, el presunto agresor, de 44 años, fue detenido por la Policía Local poco después del violento ataque. Según precisaron desde Emergencias Sevilla, tras el correspondiente arresto, los agentes llevaron al supuesto autor de los hechos a dependencias policiales.

"Tuvo la mala suerte de caer sobre el bordillo"

Testigos presenciales de los hechos relatan a este periódico que todo comenzó cuando la víctima, "un trabajador que se dedica a desmontar la Feria", quería cruzar el paso de cebra que atraviesa la avenida Flota de Indias para llegar al Real. En ese momento, "un vehículo se saltó un semáforo en rojo", una conducta que le recriminó el peatón al conductor. "De pronto, un hombre alto con pintas de estar muy fuerte se bajó de la furgoneta y le dio un puñetazo en la cabeza".

La víctima de la agresión, según estas mismas fuentes, "cayó al suelo con la mala suerte de darse con el bordillo". "Y cuando estaba tirado, se le acercó como para zarandearlo", narran estos testigos del ataque, que aseguran que "todo sucedió muy rápido". "Parece que lo hizo como a sangre fría. Hay que tener mucha maldad".