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Muere un motorista de 49 años en un accidente en la A-4 a su paso por Écija

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida del motorista, que circulaba por la A-4 en Sevilla

La salida de vía se ha producido sobre la A-4 a la altura de Écija

La salida de vía se ha producido sobre la A-4 a la altura de Écija / EMERGENCIAS 112

El Correo

El Correo

Un motorista de 49 años ha muerto tras sufrir un accidente de tráfico en la A-4, a su paso por la localidad sevillana de Écija, según ha informado el Emergencias 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios testigos llamaron al 112, sobre las 4.30 horas de este jueves, para indicar que veían un posible vehículo accidentado en la mediana de la A-4, a la altura del kilómetro 438 en sentido Madrid. Se activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

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Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento en el lugar de un varón de 49 años tras sufrir una salida de vía con una moto.

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