La obra de la línea 3 de metro se refuerza con una maquinaria belga para su fase más compleja: bajará 20 metros para la estación del Hospital Macarena

Las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla encaran en la Macarena una de sus fases más complicadas porque allí se ha comenzado a construir recientemente la estación de mayor profundidad del tramo norte, la que está vinculada al hospital Virgen Macarena. Para ello, como anunció en febrero la Consejería de Fomento, se hacía necesario el uso de una nueva pantalladora y una hidrofresadora, esta última una maquinaria especial para ejecutar pantallas a mayor profundidad, hasta 20 metros en este caso, y en terrenos más rocosos. Según confirman fuentes de Fomento a El Correo de Andalucía, esta hidrofresadora ya ha llegado a la Macarena a través de una ruta internacional desde Bélgica.

Los trabajos junto al centro sanitario son considerados por Fomento como "el punto de mayor complejidad de la obra". El equipo principal de la hidrofresa llegó en la semana de Feria y en esta última semana y media se ha trabajado en su montaje y el de la grúa auxiliar, un proceso "complejo" que ya ha finalizado. También se han montado las instalaciones auxiliares como los depósitos de lodos de trabajos y los desareneros. Fomento también prevé iniciar en breve, cuando se resuelvan algunos detalles, los trabajos en los muros de la estación Macarena, que estaban previstos para este mes de mayo.

En paralelo, los operarios siguen trabajando a lo largo de la avenida Doctor Fedriani, con una pilotadora y dos equipos de pantalladoras, una de ellas en la zona norte, y otra, en el cruce con las calles Doctor Leal Castaño y Doctor Gregorio Marañón.

Esta maquinaria de refuerzo es similar a la pantalladora, pero es mucho más pesada y requiere de más espacio. Por eso su montaje ha tenido especial dificultad, por la envergadura de la hidrofresa y sus equipos auxiliares. El equipo principal de la hidrofresa partió desde Bélgica, y explican estas fuentes que se estableció una ruta por carretera hasta Alemania, para desplazarse desde allí en barco hasta el puerto de Santander. Desde este punto hasta Sevilla esta máquina ha viajado en carretera.

La hidrofresadora ya está en el entorno de la Macarena para los trabajos de la línea 3 de metro en la estación junto al hospital / El Correo de Andalucía

La importancia de la hidrofresadora en las obras de la Macarena

Este equipo de trabajo se ha incorporado a las obras y para ello ha habido que hacer una reordenación del entorno del hospital para obtener el espacio que sea necesario para su intervención. Esta maquinaria es utilizada para ejecutar muros pantalla en terrenos difíciles (rocas, suelos muy duros) o para alcanzar grandes profundidades. Funciona mediante dos ruedas de corte verticales que giran en sentido inverso y trituran el terreno y tiene previsto ejecutar pantallas que superarán los 40 metros de longitud.

La hidrofresa (o hidrofresadora) posee la capacidad de descender por una zanja y trabajar con precisión verticalmente en lugares en los que otras herramientas son más lentas o se encuentran con más problemas. Esta hidrofresadora aprovechará los llamados muretes guía, que sirven para marcar el trazado y ayudar a que la excavación salga alineada. La hidrofresa excavará por tramos dentro de la zanja, se expulsará el material extraído, y se hormigonará por dentro.

En imágenes: los cortes de tráfico entre Leal Castaño y el Hospital Macarena / Marina Casanova

En la avenida Doctor Fedriani, como en los tramos anteriores, la técnica utilizada sigue siendo cut and cover, consistente en construir un falso túnel entre pantallas para vía doble, salvo en las inmediaciones del Hospital Virgen Macarena, donde se salvará el aparcamiento subterráneo existente mediante la técnica de túnel en mina. Este paso bajo el parking del hospital será, de hecho, el de mayor profundidad de la línea 3 norte, con unos 20 metros bajo superficie frente a los 12 metros del trazado anterior.

Junto al Hospital Virgen Macarena es donde se construirá la estación con un diseño que contempla que ejerza como intercambiador. La obra dejará preparado el nivel correspondiente a los andenes de la futura línea 4, todavía sin proyecto ni sobre la mesa. Es uno de los pilares de la definida por la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla como las obras más difíciles y costosas. Sus cerca de 179 millones de euros de inversión están justificados por los trabajos a realizar a lo largo de los 1.012 metros de longitud que tiene este tercer tramo, desde la avenida Doctor Fedriani (junto a la intersección con la avenida de San Lázaro) hasta el cruce entre las calles San Juan de Ribera y Muñoz León (en la intersección de la Ronda Histórica).

Nuevos cortes de tráfico en la Macarena desde abril

Con motivo de las obras en el entorno del Hospital Macarena, desde comienzos de abril se aplicó una nueva reordenación del tráfico para vehículos y peatones en las inmediaciones de la Avenida del Doctor Fedriani para instalar esta maquinaria pesada necesaria en este entorno de gran complejidad técnica.

Entre las novedades, quedó suprimido el giro a la izquierda desde la calle Doctor Leal Castaño hasta el Hospital Virgen Macarena, mientras en la calle Doctor Marañón se reduce la calzada a un carril por sentido, acompañada de una nueva regulación semafórica para optimizar la fluidez del tráfico. La medida se tomó con el fin de habilitar el espacio necesario para la puesta en funcionamiento de la hidrofresadora. Además, se resolverá el paso del trazado de la línea de metro bajo el aparcamiento subterráneo existente mediante la técnica de túnel en mina.

Con los nuevos cortes, el paso de peatones y la parada de autobús ubicados en la calle Doctor Leal Castaño se han desplazado hacia el este, frente a la calle Avellana. También, quedó suprimida la antigua parada junto a la puerta de Urgencias en la calle Doctor Marañón. Las nuevas habilitadas se localizan en la zona de la antigua parada de autobuses y en la calle Manzana, manteniendo el espacio frente a la puerta principal como zona de subida y bajada de pacientes en vehículo privado. Asimismo, los taxis y ambulancias de rehabilitación mantienen su acceso al hospital desde la calle Don Fadrique.