La pista de los vecinos de Aznalcóllar que permitió recuperar un remolque agrícola robado

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras del robo de un remolque agrícola en la localidad sevillana de Aznalcóllar. La actuación se enmarca en la operación Alxaraf Gancho, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Sanlúcar la Mayor.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero, después de que el propietario denunciara la sustracción de un remolque agrícola que se encontraba estacionado en las inmediaciones de su domicilio. La colaboración ciudadana resultó clave desde los primeros momentos, ya que varios vecinos alertaron de la presencia de un vehículo oscuro que circulaba durante la noche por la zona y que no era habitual en el municipio.

A partir de esos testimonios, los agentes recopilaron distintas informaciones y analizaron imágenes captadas por cámaras de seguridad. Gracias a estas pesquisas, lograron identificar el vehículo que supuestamente fue utilizado para cometer el robo, así como a sus ocupantes.

Remolque robado en Aznalcóllar / Guardia Civil

El avance de la investigación permitió localizar en La Puebla del Río un vehículo de características similares al descrito por los testigos. Con la colaboración de la Policía Local de la localidad, la Guardia Civil estableció un dispositivo discreto de vigilancia sobre el turismo y sobre uno de los principales sospechosos.

Durante ese operativo, los agentes sorprendieron a este hombre in fraganti mientras intentaba cambiar las placas de matrícula del vehículo por otras falsificadas en plena vía pública. Fue detenido en ese momento. Además, los investigadores comprobaron que el número de bastidor del vehículo había sido borrado. Las primeras averiguaciones apuntan a que correspondería a un vehículo de origen francés, cuya situación actual está siendo analizada.

Tras esta primera detención, la Guardia Civil consiguió relacionar al sospechoso con otro varón de la misma localidad, que también fue arrestado por su presunta participación en los hechos.

La operación ha concluido con la puesta a disposición judicial de los dos detenidos como presuntos autores de un delito de robo y otro de falsedad documental. Las actuaciones también han permitido localizar y recuperar el remolque sustraído, que permanecía oculto en una finca. El vehículo agrícola ya ha sido devuelto a su legítimo propietario.