La plantilla de las escuelas infantiles de Sevilla clama contra los bajos salarios y las ratios: "Una educadora no puede con 8 bebés"

El 7 de mayo estaba marcado en rojo para la plantilla de las escuelas infantiles en todo el país. También para las andaluzas. A media mañana, multitud de trabajadoras se han concentrado a las puertas de la Delegación Provincial de Educación para clamar contra lo que consideran "una situación insostenible" en materia de condiciones laborales y educativas. Los sindicatos CCOO y CGT han convocado un encuentro que irrumpe en plena campaña electoral y que, por lo tanto, ha congregado a rostros políticos como el secretario general de Por Andalucía, Antonio Maíllo. "Las educadoras y el sistema están soportando una situación de precariedad, sobrecarga y falta de reconocimiento", ha denunciado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Marina Vega.

De acuerdo con el sindicato CCOO, casi el 80% de las empleadas de Sevilla han faltado a sus puestos de trabajo secundando una huelga que también se ha seguido en todas las comunidades del país y en las provincias de la comunidad a través de la Plataforma Andaluza de Escuelas Infantiles. Así, se convierte en un conflicto que trasciende las fronteras andaluzas pero que también señala directamente la gestión de la Junta de Andalucía Cabe recordar que en Andalucía hay alrededor de 2.200 escuelas infantiles, de las cuales la mayoría son de titularidad privada y están adheridas al programa de ayudas a las familias de la Junta. Tal como sostiene el sindicato, se ven afectadas unas 15.000 trabajadoras.

Un conflicto más allá del precio de la plaza

Estas últimas semanas, las escuelas infantiles han copado titulares de los medios de comunicación por el conflicto abierto entre las patronales y la Junta de Andalucía. La falta de un acuerdo para actualizar el precio de la plaza y cambiar el modelo de financiación de los centros adheridos al programa de ayudas ha provocado manifestaciones, numerosas reuniones y una próxima huelga el 11 de mayo. Sin embargo, el motivo por el cual la plantilla se concentraba esta mañana poco o nada tenía que ver con el problema de la financiación de las escuelas infantiles.

Tal como ha detallado Vega, las trabajadoras se han ausentado de sus puestos de trabajo para denunciar una situación que llevan años padeciendo. En primer lugar, reclaman que la educación infantil de 0 a 3 años se considere una etapa educativa. "Ellas no guardan niños y niñas. Ellas educan en una etapa totalmente fundamental", ha puntualizado la representante de CCOO.

Por Andalucía propone la creación de una red pública de Educación 0 a 3 donde se asuma de forma voluntaria la incorporación de las actuales escuelas infantiles privadas

Para ello, reivindican una educación "universal y gratuita" que requiera de inversión. "No necesitamos que el gobierno de la Junta de Andalucía devuelva, como hizo el presidente Moreno Bonilla, con 212 millones al Estado que van destinados a la educación infantil", ha remarcado la portavoz.

Otra de las grandes reivindicaciones de las educadoras es la bajada de ratios en las aulas para que se llegue a las recomendaciones de la Unión Europea. "Ahora mismo una trabajadora puede tener 8 bebés, otra 13 criaturas de 1 año y otra 20 de 2 años y no, una educadora no puede con 8 bebés. Esto tiene que cambiar. La Unión Europea dice que la ratio es la mitad, 4 por 4 bebés, solo 6 alumnos o alumnas de 1 año y 8 de 2 años".

Las condiciones laborales también forman parte del listado de reclamaciones de la plantilla. Las trabajadoras piden un aumento del salario, defendiendo que cobran el salario mínimo interprofesional. "Se le llena la boca a la Consejería de Desarrollo Educativo cuando habla de la UNEAD y de las necesidades educativas especiales, pero no tienen recursos suficientes tampoco el 0 a 3, que repito, es una etapa fundamental. Por lo tanto, vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir con estas trabajadoras hasta que se solucione y hasta que el presidente Moreno Bonilla nos dé una solución real de inversión educativa para esta etapa", ha clamado la representante sindical.

Maíllo reivindica una "red pública" con todas las escuelas

Antonio Maíllo ha utilizado el escenario de protesta de las educadoras de 0 a 3 años para, más allá de apoyar la causa, anunciar propuestas en materia de educación de Por Andalucía. "Las escuelas infantiles de 0 a 3 años tienen que incorporarse en igualdad de condiciones al sistema público andaluz", dijo el político refiriéndose a la mayoría de escuelas infantiles de Andalucía, que son de titularidad privada. Maíllo ha puesto el foco en la que es su propuesta para el sistema de educación infantil: una red pública de Educación 0 a 3 donde se asuma de forma voluntaria la incorporación de las actuales escuelas infantiles privadas.

"Solamente desde la red pública podemos garantizar condiciones dignas a personas muy feminizadas, por cierto, que tienen una profunda precarización de las condiciones laborales. Y al tener unas condiciones tan precarias se hace complicado que el servicio sea tan digno como nosotros queremos", ha señalado. Así, Maíllo ha mostrado su apoyo a la reivindicación para que las trabajadoras tengan unas mejores condiciones laborales pero, principalmente, por la creencia de que una escuela infantil de 0 a 3 años que sea una escuela educativa y, por tanto, forme parte del propio sistema educativo.