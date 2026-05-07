Salvador Morales Conde, cirujano sevillano elegido el mejor de España por Forbes: "La cirugía es una auténtica pasión, no una vocación"

Salvador Morales Conde (Sevilla, 1968) ha vuelto a entrar en la lista que cada año elabora Forbes con los 100 mejores médicos de España. La edición de 2026, publicada esta semana, sitúa al cirujano hispalense entre los tres referentes nacionales de Cirugía General y del Aparato Digestivo, junto al doctor Damián García-Olmo, de la Fundación Jiménez Díaz, y al doctor César Canales Bedoya, del Hospital Ruber Internacional. Es, además, uno de los tres únicos médicos andaluces incluidos en el listado, todos ellos con consulta en Sevilla.

El reconocimiento llega apenas unos meses después de que el cirujano sevillano fuera distinguido con la Medalla de la Ciudad de Sevilla y elegido por el Monitor de Reputación Sanitaria (Merco Salud) como el profesional con mayor reputación en Cirugía General de toda España. Forbes lo devuelve así a un listado del que ya formó parte en ediciones anteriores y que cada año recopila los nombres más influyentes de la sanidad pública y privada del país, valorando la actividad asistencial, investigadora y docente, además de la presencia en medios y la ocupación de cargos de responsabilidad institucional.

Quién es Salvador Morales Conde y por qué Forbes lo destaca

Hijo del también cirujano Salvador Morales Méndez, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 1992 y obtuvo el premio extraordinario del Doctorado de la convocatoria 2001-02. Hoy compagina la jefatura del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Virgen Macarena con la jefatura de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y la coordinación de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Su nombre es referencia internacional en cirugía laparoscópica, técnicas mínimamente invasivas y, especialmente, cirugía de la pared abdominal. Acumula más de 250 publicaciones en revistas y figura entre los autores más citados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, donde ejerce como profesor asociado.

El discurso en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla

El 12 de noviembre de 2023 tomó posesión como Académico de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (RAMSE), la institución médico-académica más antigua de Europa. Su discurso de ingreso, titulado Innovación, inspiración y nuestros pacientes… La motivación del cirujano, condensa su visión sobre la profesión.

"La cirugía, más allá de un trabajo por obligación o por vocación, se convierte en una auténtica pasión. Pasión por lo que hacemos, por superarnos, por mejorar y por luchar para que las satisfacciones que nos genera esta forma de vida al curar a nuestros pacientes sean mayores que los sufrimientos a los que nos enfrentamos", afirmó ante el pleno de la institución.

En esa misma intervención defendió que "el acceso a la innovación y las nuevas tecnologías aplicadas a la obtención de mejores resultados y la inspiración que generan las personas elegidas para liderar los grupos de trabajo son las claves de la motivación" de las nuevas generaciones de cirujanos.

Más allá del quirófano: docencia, investigación y solidaridad

Morales Conde dirige el Programa de Formación en Cirugía Laparoscópica de la Asociación Española de Cirujanos y coordinó durante la pandemia el grupo Cirugía-AEC-COVID, encargado de elaborar las recomendaciones de trabajo para los servicios quirúrgicos españoles. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Lugo desde 2003 y miembro de honor de la Sociedad Venezolana de Cirujanos, la Sociedad Cubana de Cirugía y el Club Hernie de Francia.

A esta dimensión científica suma una vertiente humanitaria menos conocida: viaja regularmente a Ghana y Nigeria con la Sociedad Europea de Hernia para operar de forma gratuita a pacientes que no tienen acceso a este tipo de cirugía en sus países de origen.

Sevilla, única representación andaluza en la élite médica de Forbes

Con el reconocimiento de 2026, Sevilla consolida su posición como la única ciudad andaluza con presencia en la lista de los 100 mejores médicos de España elaborada por Forbes. Ni Málaga, ni Córdoba, ni Granada cuentan con representantes propios este año, pese al peso de hospitales como el Regional Universitario de Málaga o el Reina Sofía de Córdoba.

Junto a Morales Conde figuran en la lista el doctor Adolfo López Gómez, jefe de Ginecología del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla; y la doctora María José Lirola Cruz, responsable de Pediatría del Grupo IHP en Quirónsalud Sagrado Corazón.