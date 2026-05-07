Sevilla registra dos agresiones a médicos en una semana: "Te voy a matar, a ti y a tu familia"

Dos agresiones en 10 días. El Sindicato Médico de Sevilla ha registrado dos nuevos episodios de violencia contra facultativos en la provincia, ocurridos en la Unidad de Salud Mental Comunitaria Macarena Norte, dependiente del Hospital Universitario Virgen Macarena, y en el Centro de Salud Santa Ana de Dos Hermanas. Los facultativos han recibido amenazas de muerte, insultos e intimidaciones en sus puestos de trabajo por parte de los propios pacientes. Ante lo sucedido, el sindicato ha vuelto a reclamar medidas “reales y eficaces” para reforzar la seguridad en los centros sanitarios y proteger a los profesionales durante su jornada.

El caso más grave, según el relato del sindicato, tuvo lugar el pasado martes 28 de abril en la Unidad de Salud Mental Comunitaria Macarena Norte. Un facultativo que se encontraba atendiendo a pacientes mediante teleconsulta escuchó gritos en el centro y comprobó después que procedían de una expaciente que se encontraba en la puerta de su despacho e intentaba acceder al interior por la fuerza.

Andalucía registró en 2025 una agresión a médicos cada algo más de dos días

La mujer, según el SMS, profirió amenazas de muerte contra el médico y contra su familia, mientras trataba de entrar en la consulta. "Te voy a matar, a ti y a tu familia” o “vas a llorar lágrimas de sangre”, al tiempo que trataba de forzar la entrada al despacho. Ante esta situación, el profesional tuvo que bloquear físicamente la puerta desde el interior hasta conseguir cerrarla con llave. El sistema de alarma Auxilia se activó correctamente y el vigilante de seguridad acudió con rapidez. Posteriormente, se personaron en el centro cuatro agentes de la Policía Nacional, que intervinieron para controlar la situación.

Como consecuencia de lo ocurrido, el facultativo precisó atención sanitaria urgente por un cuadro de estrés agudo y presentó la correspondiente denuncia, acompañada de un parte de lesiones emitido en urgencias. Al día siguiente volvió a requerir asistencia médica y actualmente se encuentra en situación de incapacidad temporal derivada de estos hechos.

Agresiones por parte de los pacientes

El segundo episodio denunciado por el Sindicato Médico de Sevilla se produjo este miércoles en el Centro de Salud Santa Ana de Dos Hermanas. En este caso, una médica fue objeto de insultos y amenazas por parte de una usuaria que había acudido inicialmente al centro en silla de ruedas, alegando que se encontraba mareada.

Tras ser examinada por la médica de guardia, no se detectó afectación y se decidió pautarle medicación, que la paciente se negó a tomar. Según la nota del SMS, la usuaria exigía ser trasladada a su domicilio por la Policía Nacional. Después de abandonar el centro tras ser atendida y permanecer en la sala de espera, regresó al cabo de un rato solicitando con insistencia que se le rellenara un parte por unas supuestas agresiones.

La profesional sanitaria comenzó entonces a examinarla y a pedirle más información sobre esos hechos, momento en el que la usuaria empezó a alterarse. Una celadora acompañó a la médica durante la atención y, ante el estado de la paciente, se avisó a la Policía Nacional para que acudiera al centro.

La situación se agravó cuando la usuaria comenzó a insultar a la facultativa con una actitud amenazante, según denuncia el sindicato. Finalmente, la Policía Nacional acudió a la consulta y sacó del lugar a la presunta agresora, que continuó profiriendo insultos contra la profesional sanitaria. La médica afectada ha denunciado los hechos siguiendo el protocolo establecido para agresiones.

Una agresión cada dos días

Las agresiones han dejado de ser un hecho absolutamente aislado en los hospitales y centros de salud. Los datos hablan por sí solos: Andalucía registró en 2025 una agresión a médicos cada algo más de dos días. Dicho de otro modo: más de dos veces por semana, un facultativo sufrió insultos, amenazas, escupitajos o agresiones físicas por parte de un paciente o de su entorno. Una violencia que impacta de lleno en el profesional, condiciona la atención sanitaria y sigue avanzando en la comunidad: en la última década, los casos se han disparado un 153%.

Más allá de los datos, es importante tener en cuenta que el número de agresiones que se producen es mucho mayor que las que se recogen porque muchas no se denuncian.