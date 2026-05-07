Vox anuncia que la eliminación de las multas a coches en La Cartuja en días de baja contaminación se aprobará en junio

Las multas de la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja siguen camino de su desaparición durante gran parte del año. El acuerdo entre PP y Vox para eliminar las sanciones a coches mientras no haya altos niveles de contaminación lleva cinco meses sin plasmarse en una reforma de la ordenanza de circulación, pero desde Vox confirman a El Correo de Andalucía que lo más probable es que se lleve al pleno del mes de junio y ahí se pueda aprobar (y en caso contrario se buscaría un pleno extraordinario). Aunque el Gobierno municipal transmite que ve complicado que se puedan cumplir estos plazos. De momento, este jueves la candidata de Vox Sevilla al Parlamento de Andalucía y portavoz del grupo municipal, Cristina Peláez, ha anunciado "en los próximos días" saldrá a exposición pública, abriendo el plazo para la presentación de alegaciones. Y dentro de un mes podrá ser sometido a votación en la sede consistorial.

"Sabemos que el Gobierno de Sanz ha dado todos los pasos necesarios para cumplir el acuerdo firmado con Vox", ha asegurado Peláez. Esta medida, acordada entre ambos partidos para los Presupuestos de 2026, ha estado desde enero hasta mayo en tramitación, sin una fecha clara. Mientras tanto, las cámaras de seguridad de La Cartuja han seguido poniendo multas a los coches que no contaban con el distintivo requerido.

Vox transmite a este periódico que la demora ha sido la normal, mientras que desde el Ayuntamiento de Sevilla explicaban que "se está realizando el trabajo administrativo" de este cambio en la normativa. De momento, y según estas mismas fuentes municipales, no había "ninguna estimación" acerca de cuándo se podría poner en práctica esta medida en la Zona de Bajas Emisiones. Por tanto, mientras no se establecía una fecha concreta, el dispositivo ha seguido "activo", tal como confirmaban desde el Consistorio a El Correo de Andalucía.

"Simplemente vamos a desconectar las cámaras de vigilancia mientras no tengamos niveles de polución que justifiquen su funcionamiento", argumentó en su día Cristina Peláez. Realmente, como trasladaron fuentes de Vox a este periódico, lo que se hará es instalar unos sensores en La Cartuja, así como paneles informativos en los accesos de la ZBE. Y será a través de esos medidores como se registrará la contaminación que haya en ese momento. Según la normativa europea, el límite es de 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) al año.

Según explicó también Peláez, si los niveles subieran, algo que se detectará con los nuevos sensores-medidores, se podrían activar las cámaras informando a los sevillanos, para de nuevo desactivarlas cuando los niveles de contaminación se encuentren por debajo del límite establecido. Vox argumenta que La Cartuja es la zona de Sevilla con "menos contaminación", y que se trataba de "una medida injusta, ideológica y profundamente perjudicial, especialmente para trabajadores, autónomos, familias y pequeños comerciantes". Y además, que "no respondía a una mejora real del medio ambiente, sino a la imposición de una agenda climática radical a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo".

Vox culpa a Juanma Moreno de bloquear la medida

La portavoz de Vox se ha mostrado confiada en que el acuerdo se ejecutará, aunque también ha asegurado que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, está en contra de la medida. "No tenemos motivos para desconfiar del alcalde, pero todos los del mundo para desconfiar del PP. Y más, si cabe, del PP de Moreno Bonilla que es el abanderado de la Agenda 2030 en Andalucía que tanto daño está haciendo a los sectores productivos y a las familias andaluzas", ha declarado Peláez este jueves. "Debemos recordar al gobierno de José Luis Sanz que tiene firmado un pacto con Vox para dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones de La Cartuja", ha abundado.

Peláez se dirige directamente al candidato del PP a las elecciones andaluzas del 17M. "Desconocemos las presiones que está recibiendo por parte de Moreno Bonilla y del PP de Andalucía para que aporte un titular que le ayude en la campaña electoral", ha comentado. "Si de algo estamos convencidos es que el acuerdo PP-VOX en el Ayuntamiento de Sevilla no es del gusto del presidente de la Junta y candidato a la reelección, como la propia ciudad tampoco debe ser de su agrado, porque de otra manera no se entiende que sus dos gobiernos no hayan tenido el más mínimo impacto en la ciudad de Sevilla más allá de las obras del metro que tampoco se puede adjudicar en su totalidad", ha añadido.

Vox también está en contra de una ampliación de la ZBE a Triana o el Casco Histórico para la aplicación del Plan Contra el Ruido. "Los sevillanos tienen que estar tranquilos porque vamos a dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones y pueden tener por seguro que no se ampliará ni a Triana, ni al Casco Histórico ni a ningún otro distrito sevillano", ha valorado al respecto Cristina Peláez. Sobre el nuevo Plan de Acción contra el Ruido, "todo lo que sea amortiguar en lo posible la contaminación acústica a los vecinos nos parecerá bien, eso sí, sin restringir de ninguna manera la libre circulación de los vehículos en las zonas habilitadas en la ciudad. No vamos a permitir, ni hoy ni mañana, que se limite la libertad de los sevillanos para desplazarse libremente en sus vehículos, independientemente de la edad que tengan. Porque si un vehículo ha pasado la correspondiente inspección técnica y tiene permiso de circulación no habrá normativa que le imposibilite el libre tránsito", ha concluido.

La normativa actual de la ZBE en Sevilla

La limitación empezó a ejecutarse en julio de 2024 derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, que impide acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7.00 a 19.00, a los vehículos más contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.

Hasta el momento, el vehículo que contaba con el distintivo "0 EMISIONES", "ECO", "C" o "B", no estaba afectado y podía acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones sin ningún tipo de restricción. Y los vehículos que no dispusieran de uno de los distintivos ambientales y pudiera acogerse a alguna excepción prevista para entrar en la Cartuja, debían obtener un permiso de acceso mediante una declaración responsable, desde motocicletas, ciclomotores, taxi, VTC, algunos vehículos de transporte de mercancías o acreditados, entre otros.