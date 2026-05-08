Aemet activa el aviso amarillo por lluvias y tormentas este sábado en Sevilla... pero el concierto de Rosalía puede librarse

Las situación meteorológica en Sevilla empeora este sábado respeto a la última previsión. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo el sábado en Sevilla por lluvias y tormentas, con posible granizo, en el periodo de 06.00 a 15.00 horas, debido a la borrasca atlántica que está afectando a la península. Si nos centramos en la hora del concierto de Rosalía en la capital, a las 20.00 horas, este aviso amarillo no afectaría pese al panorama inestable general, aunque hay esperanzas de que no haya lluvia, teniendo en cuenta la previsión por horas en la capital publicada en la web de Aemet, consultada por este periódico.

Previsión por horas en Sevilla capital el sábado y posibilidad de lluvias en el concierto de Rosalía

En Sevilla capital, el sábado arrancará con cielos cubiertos y ambiente fresco, en torno a 15-16 grados a primera hora. La lluvia podrá aparecer desde las 07:00, con chubascos débiles e intermitentes durante la mañana, especialmente entre las 09:00 y las 12:00. El tramo más inestable llegará hacia las 13:00, cuando se espera cielo cubierto con lluvia y una precipitación estimada de 2 litros, antes de remitir a partir de las 14:00. La probabilidad de lluvia será del 100% entre las 02:00 y las 20:00, con riesgo de tormenta del 70% hasta las 14:00 y del 45% entre las 14:00 y las 20:00. El viento soplará con fuerza del sur y suroeste, con rachas que podrán alcanzar los 61 km/h a media mañana.

Por la tarde se abrirá una ventana más favorable, con ausencia de precipitación prevista entre las 15:00 y las 19:00, cielos que alternarán claros y nubes, y temperaturas suaves, con máximas en torno a 22 grados a las 16:00. De cara al concierto de Rosalía, previsto a las 20:00 horas, el pronóstico vuelve a introducir intervalos nubosos con lluvia escasa, 19 grados, viento del suroeste de 28 km/h y rachas de hasta 41 km/h. A partir de esa hora, la probabilidad de precipitación baja al 75% y la de tormenta al 30%, con el cielo cubriéndose de nuevo hacia las 21:00, coincidiendo con el ocaso, previsto a las 21:21.

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El tiempo por horas en Sevilla. / Aemet

Así serán los avisos amarillos en la provincia

Este sábado 9 de mayo, la provincia de Sevilla tendrá avisos amarillos por lluvias y tormentas entre las 06:00 y las 15:00. En la Sierra Norte de Sevilla, el aviso amarillo por lluvias prevé acumulados de 15 litros en una hora, con una probabilidad del 40%-70%, y también habrá aviso amarillo por tormentas, sin descartarse granizo menudo ocasional. En la Campiña sevillana, el aviso amarillo por lluvias contempla igualmente 15 litros en una hora, con probabilidad del 10%-40%, especialmente en el extremo occidental de la comarca, y se mantiene además el aviso amarillo por tormentas, con probabilidad del 40%-70% y posibilidad de granizo menudo ocasional.