El alcalde de Sevilla, sobre el evento de Netflix con 'Berlín' y el concierto de Rosalía: "Pido disculpas por las molestias pero es una promoción impagable"

El evento que ha organizado Netflix sobre el río Guadalquivir, en Sevilla, tiene a la ciudad paralizada. No se habla de otra cosa. Este viernes, 8 de mayo, tendrá lugar la presentación de la segunda entrega de la serie de Netflix, Berlín y la dama del armiño, el spin-off de la exitosa La casa de papel y que tiene como protagonista a Pedro Alonso. Y además, este espectáculo denominado La Jarana en el Guadalquivir tendrá como gran atractivo la actuación de la cantante Rosalía. Esto ha causado un gran revuelo en la capital por conseguir una entrada, pero también está llamando la atención por el dispositivo que se está montando, desde el gran escenario instalado sobre el agua hasta las medidas tomadas en el entorno, como el Puente de San Telmo.

El alcalde, José Luis Sanz, ha pedido "disculpas" este viernes "por los problemas o las molstias que efectivamente pueden generar los cortes de tráfico puntuales que se van a ir realizando con motivo de la presentación de la serie Berlín". Además, ha confirmado lo que Netflix ya está advirtiendo en sus redes sociales. Aunque el espectáculo es gratuito, "sólo será visible desde las zonas acotadas y para las personas con entrada", decía la empresa organizadora. Sanz ha explicado que "hay una grada que me parece que son 1.000 personas, que se adaptaron 1.000 entradas, que se agotaron creo que en 10 minutos. Solo desde ahí se puede ver el espectáculo en principio".

No obstante, el primer edil popular ha justificado que igualmente se trata de una "promoción absolutamente impagable de la ciudad de Sevilla". "No tendríamos presupuesto para pagar una campaña de imagen como esta. Estará disponible en más de 190 países. Se traducirá a 30 idiomas. Fue la serie más vista en el mundo en su semana de estreno, que entró en el top 10 de 91 países, que permaneció siete semanas consecutivas en el top 10 mundial de series de habla no inglesa, que acumuló 348 millones de horas reproducidas y que registró 53 millones de visualizaciones. Existe una proyección internacional sin precedentes. Este ayuntamiento no podría permitirse el lujo de pagar", ha valorado.

Según el alcalde, estos datos compensan las molestias que se puedan generar durante este fin de semana, para lo cual "se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad, de tráfico, Policía Local, protección civil, bomberos y, por supuesto, un refuerzo importante de Policía Nacional". "Abrimos la puerta a las producciones culturales de alto nivel internacional, que posicionan a Sevilla como ese gran escenario audiovisual europeo que queremos ser", ha proseguido. También ha reiterado que "es una producción audiovisual que monta una plataforma como Netflix que nos va a dar una repercusión a nivel mundial única y que creo que es una campaña muy interesante para la ciudad de Sevilla".

Además, tendrá "un impacto económico importante". La serie se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 15 de mayo, si bien el primer capítulo "se entrena este viernes en la sala Turina" y en él "verán que la ciudad de Sevilla se reconoce perfectamente en cada una de las escenas del capítulo de la serie".