La devoción de Rosalía por las vírgenes de Sevilla: de la Macarena a la Esperanza de Triana

Con el lanzamiento de su nuevo disco LUX, Rosalía nos descubría un universo que pasaba de la explosividad de Motomami a una corriente mística que abrazaba la religiosidad en todas sus vertientes. Ataviada de blanco satén y hasta con un halo rubio pintado en su larga cabellera oscura, Rosalía se presentaba con un look casi virginal para un disco cargado de simbolismo y misticismo, con infinidad de alusiones al arte sacro y también muchos mensajes ocultos.

Esta estética se ha reproducido en todas las citas que la catalana ha tenido a lo largo de su gira LUX. En las largas colas de sus conciertos no es raro ver a jóvenes vestidos de blanco, con rosarios colgados al cuello y complementos para formar un look con una clara influencia religiosa. Tanto es así, que se ha sido muy comentado ese acercamiento a lo espiritual de la cantante, que en sus conciertos, incluso, ejerce de confesora de diferentes caras conocidas antes de cantar uno de los grandes éxitos de su gira: La perla.

Esta visita exprés y sorpresa a Sevilla ha revelado, además, una de las devociones que parece tener la catalana con una de las imágenes más queridas de la ciudad. Este jueves, a su llegada a Sevilla y dando un paseo por el centro de la ciudad, Rosalía portada una imagen muy especial en su mano: una estampita de la Esperanza de Triana. Ha sido el periodista Curro Bono quien puesto el ojo en este detalle, donde en una de las imágenes tomadas a la artista paseaba de la mano de su hermana y de la otra, agarraba la foto de la Trianera.

Rosalía con la estampita de la Esperanza de Triana / Leandro Wassaul / Europa Press

Parece ser, según una fan page de Rosalía, que fue un fan llamado Roberto quien le entregó la estampita de la Esperanza de Triana a la cantante mientras paseaba camino a la bodeguita Antonio Romero, donde cenó la noche del jueves.

No es la primera vez que vemos esa proximidad de Rosalía a una de las imágenes de la ciudad. En 2023, con la celebración de los Grammy Latino, el creador de contenido Virgxlio se lanzó a la calle para regalar estampitas de la Macarena a todos los artistas que se iba encontrando por la ciudad. En esos días en los que Sevilla se convirtió en el centro de todas las miradas y en el epicentro de la música latina, muchos se pudieron amparar a la dolorosa para lograr uno de los ansiados gramófonos dorados.

Una de las que recibió esa estampita fue la artista catalana, que la guardó cerca de su pecho. Quién sabe si no la llevaba encima cuando cantó, en la apertura de la gala, una versión de Se nos rompió el amor, la famosa canción de Rocío Jurado compuesta por Manuel Alejandro, que enmudeció a todo el público que se reunió aquella noche en Fibes.

En aquella ocasión, el mismo Virgxlio contó que su deseo era que Rosalía le cantara a la Macarena la próxima vez que visitara Sevilla. No sabemos si será a ella, pero sí que se sabe que la tarde-noche de este sábado la artista le cantará a Sevilla, en mitad de uno de sus símbolos más reconocibles: el río Guadalquivir. Ya sea con la Esperanza de Triana o con la Macarena, la conexión espiritual de Rosalía con Sevilla sigue creciendo y ya puede considerarse una cofrade más.