Dos hombres intentan robar un estanco en Sevilla usando una cizalla y no logran abrir la verja: la Policía Nacional los pilló in fraganti

A las dos de la madrugada de hace ahora dos años, dos hombres intentaron entrar a robar en un estanco de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Usaron una cizalla, violentaron la reja metálica de acceso al establecimiento, pero su esfuerzo fue en vano. Una patrulla de la Policía Nacional les pilló in fraganti y no pudieron hacerse con botín alguno.

La Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto juzgar estos hechos el próximo viernes, 8 de mayo. La Fiscalía pide para ambos varones pena de prisión como autores de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera de las horas de apertura en grado de tentativa "de los artículos 237, 238, apartado segundo, y 241, apartados 1, párrafo 2º y 4 (este último solo contra uno de los acusados), en relación con el artículo 235.17º todos del Código Penal". A uno de ellos se le solicitan 10 meses de prisión y al otro un año y 11 meses.

Uno de los acusados tiene antecedentes, aunque no son computables a la pena. Al otro le constan tres condenas por robo, uno con fuerza y dos con violencia. En total, acumula condenas por 8 años y cuatro meses de cárcel.

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El dueño del local no reclama

A pesar de que el escrito de acusación de la Fiscalía explica que lo ocurrido causó varios desperfectos en la reja metálica, el dueño del local no ha reclamado en concepto alguno. Según señala el Ministerio Público, no lo hace porque fue la compañía aseguradora la que se hizo con los gastos de reparación del mismo.