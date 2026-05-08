El hotel más legendario de Sevilla abre sus puertas a Rosalía: así es la suite de lujo elegida para el concierto de Netflix

A cada paso que da por la capital hispalense, decenas de fans la acompañan para pedir un autógrafo, una fotografía o mostrarle su admiración. Porque toda Sevilla ya lo sabe: Rosalía está en la ciudad para ofrecer un concierto 'sorpresa' para el evento 'La Jarana en el Guadalquivir', una cita que servirá de estreno mundial de la serie de Netflix 'Berlín y la dama del armiño', que se rodó en Sevilla y cuya trama se desarrolla en la localidad.

Y para aportar la nota de suspense y emoción, la organización ha anunciado la celebración de un concierto especial de una artista internacional, que finalmente se ha dado a conocer: Rosalía.

Rosalía aprovecha su visita para disfrutar de Sevilla

Una actuación que ha llevado a la artista catalana a disfrutar de la ciudad durante estos días, así como visitar una de sus tabernas más famosas, la Bodeguita Antonio Romero, un lugar emblemático de Sevilla en el que es casi obligación probar su montadito 'piripi'.

Y para alojarse en la capital hispalense, Rosalía ha escogido un hotel con mucha historia y lujo, el Alfonso XIII. Un establecimiento situado en pleno Centro de Sevilla, en el barrio de Santa Cruz, inaugurado por el rey con el que comparte nombre en 1928 para hospedar a los dignatarios internacionales durante la Exposición Iberoamericana de 1929.

El Hotel Alfonso XIII, un clásico del lujo en Sevilla

En sus casi 100 años de historia, este impresionante hotel de cinco estrellas situado junto a los Reales Alcázares y la Catedral de Sevilla ha albergado a todo tipo de personalidades influentes, como Ava Gardner, Madonna, Brad Pitt, Harrison Ford, la Casa Real española, las fortunas más importantes de México o Venezuela, Fidel Castro, Hassan II o los Bee Gees, entre otros.

Un hotel de Luxury Collection dentro de Marriott Internacional que se distingue por su elegante decoración y arquitectura, así como sus detalles moriscos que busca reflejar el estilo típico de Sevilla.

Un entorno de privilegiada belleza que cuenta con restaurantes, piscina al aire libre, jardines, gimnasio y terrazas para que garantizar "las estancias más lujosas a nuestros huéspedes", tal y como asegura el propio hotel.

La artista se aloja en una de las suites más exclusivas

Y entre estos huéspedes de lujo se encuentra durante estos días la artista Rosalía, que se encuentra en una de sus suites más distinguidas para descansar de su gira europea y preparar su actuación en el evento de Netflix.

De ese modo, la artista se aloja en una de sus 22 lujosas suites que representan la "verdadera historia y el encanto de la ciudad", y entre las que destacan sus tres espacios más distinguidos: la Suite Reales Alcázares, inspirada en un romance regio, y las suites Victoria Eugenia y Alfonso XIII, que contienen obras de arte únicas.

Suite Alfonso XIII, en la que podría estar alojada Rosalía durante su estancia en Sevilla / Hotel Alfonso XIII

Cuánto cuesta dormir en una suite del Alfonso XIII

Para los clientes que decidan disfrutar de una noche en una de sus suites, el precio oscila entre los 846 euros hasta los 1470 la noche. Sin embargo, la tarifa asciende en sus suites más distinguidas, que pueden alcanzar los 3.900 euros la noche.

Suite Alfonso XIII, en la que podría estar alojada Rosalía durante su estancia en Sevilla / Hotel Alfonso XIII

Entre ellas destaca la Suite Alfonso XIII, la opción "más exclusiva" del hotel, que cuenta con 150 metros cuadrados de extensión, divididos en una elegante entrada con baño de visitas, una sala de estar, un comedor para ocho personas junto a una cocina pequeña, que puede incluir un chef a solicitud del huésped, y un gran dormitorio principal con baño completo.

Suite Victoria Eugenia, en la que podría estar Rosalía durante su estancia en el hotel Alfonso XIII de Sevilla / Hotel Alfonso XIII

Las suites más lujosas del hotel antes del concierto sobre el Guadalquivir

La noche en esta suite que tiene vistas al jardín es de unos 3.918 euros la noche.

Algo más reducido es el precio para sus otras dos suites de lujo, pues la Victoria Eugenia, de 103 metros cuadrados, se puede conseguir por 1.496 euros la noche, mientras la suite Reales Alcázares, con vistas a la Giralda y 80 metros cuadrados de extensión, está disponible por 1.666 euros.

Suite Reales Alcázares, en la que podría estar alojada Rosalía durante su estancia en Sevilla / Hotel Alfonso XIII

Unas suites de lujo con espacios privados, enormes estancias y las mejores vistas de Sevilla que permitirán a la artista catalana disfrutar de un momento de paz y descanso antes de su esperada actuación sobre el Guadalquivir.