Indignación entre algunos sevillanos en redes sociales ante la "privatización" del evento de Netflix con Rosalía: "¡Qué manía con poner obstáculos!"

No todos están ilusionados con el espectáculo de Netflix en Sevilla junto al Guadalquivir. De cara al estreno de la segunda temporada de la serie Berlín -el spin-off de la exitosa La casa de papel-, la plataforma de streaming ha mantenido en vilo a la ciudad ante el anuncio sorpresa de la llegada de una gran artista internacional para intervenir en el acto. Entre las quinielas, hubo un nombre que destacó desde el minuto uno: Rosalía. Este jueves la cantante se paseó por Sevilla y todas las incógnitas quedaron despejadas. Solo se podrá disfrutar desde las gradas instaladas al margen del río y se cortará el tránsito en cualquier zona aledaña desde donde se pueda ver. El descontento en redes sociales es palpable por la aparente "privatización", según apuntan, de este acontecimiento nunca antes visto en la capital.

Será a partir de las 20:00 horas del sábado cuando arranque el espectáculo, bajo el título de 'La Jarana en el Guadalquivir'. Netflix ha levantado un impresionante escenario sobre el río para la celebración de este evento especial. Según la información conocida por El Correo de Andalucía, dos barcos flanquearán el escenario y servirán como espacio preferente para los invitados VIP durante la actuación de este sábado. El show principal está previsto para las 21:15 horas y, más tarde, a las 22:30 horas, tendrá lugar una gran sorpresa final. Entre los asistentes estarán Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte, que participarán en una de las citas más destacadas de la agenda cultural y audiovisual de la ciudad durante el mes de mayo.

Lo que los sevillanos no esperaban

Según ha apuntado el alcalde de Sevilla, hasta 1.000 entradas se pusieron a disposición por parte de Netflix para los interesados, de forma gratuita, a través de la página web de Eventbrite. Pero muchos fans se han quedado fuera: se agotaron en tan solo 10 minutos. Los asistentes con entrada podrán acceder por el arco de entrada situado en el Paseo Alcalde Marqués de Contadero. Para poder entrar será imprescindible mostrar el código QR enviado al correo electrónico a través de Eventbrite. Disfrutarán de la actuación desde la zona habilitada en la orilla del río en una grada dispuesta con el millar de localidades mencionado.

Nadie más podrá verlo, a excepción de las embarcaciones con los invitados vip que se desplegarán sobre el agua. Por motivos de seguridad, el Puente de San Telmo -uno de los puntos desde donde mejor se aprecia el escenario- permanecerá cerrado al público durante el evento. La medida responde a la previsible afluencia de personas en el entorno del Guadalquivir ante la expectación generada por la actuación de Rosalía y la convocatoria de Netflix. Esto no ha gustado a aquellos que se han quedado sin entrada.

En cambio, hay personas que las están revendiendo sus entradas sacando rédito económico a pesar de ser gratuitas y estar prohibido. Las pujas que realizan algunos usuarios en redes sociales alcanzan los 350 euros para acceder a un asiento este sábado y presenciar el espectáculo donde actuará la artista Rosalía. El impacto de este evento en la ciudad de Sevilla está teniendo múltiples derivadas.

"¡Qué manía con poner obstáculos!"

Los comentarios de indignación y descontento no han cesado en las redes sociales por la aparente privatización del evento y el trato de favor hacia unos pocos, según señalan algunos usuarios a través de la red social de Instagram. "La página colapsó y daba error. Decía que no podía pedir dos entradas juntas, pero es que tampoco me dejaba una sola", apunta uno. En este sentido, otro comprende las restricciones en materia de seguridad, pero lamenta que no se hayan colocado más sillas: "Puede ser un caos con miles de personas alrededor, pero ya podrían haberlo pensado y poner más gradas porque las entradas volaron".

"¡Qué manía con poner obstáculos para no poder ver las cosas!". Sin embargo, otros iban más allá y apuntaban a un trato de favor y clasismo hacia determinado sector de la ciudad para que consiguieran las entradas. "El Ayuntamiento ha puesto vallas en todo el perímetro para que la 'chusma' no moleste", apostilla otro perfil en Instagram. "Podrían haber hecho algo bonito y han hecho lo de siempre para los de siempre", matiza un segundo usuario. "Vivo en una ciudad en la que todo va orientado a la clase alta y hace distinciones recordándome a los estamentos de la sociedad medieval", critica una tercera persona duramente. Aseguran no entender por qué viene Rosalía a Sevilla "si hay tantos límites para que los sevillanos puedan ver el espectáculo".

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, pedía este viernes disculpas por "por los problemas o las molestias que efectivamente pueden generar". En cambio, ha justificado que igualmente se trata de una "promoción absolutamente impagable de la ciudad de Sevilla". "No tendríamos presupuesto para pagar una campaña de imagen como esta". Se trata de una producción presente en más de 190 países, llegándose a traducir a 30 idiomas, según ha señalado el máximo regidor de la capital.

Cortes de tráfico en Triana y Los Remedios

Ante un evento de esta magnitud, el Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado un plan de tráfico con cortes en varias calles. Durante este viernes 8 de mayo permanecerá cerrada la zona de Marqués de Contadero por la realización de pruebas técnicas y ensayos de sonido e iluminación. Además, entre el 8 y el 10 de mayo se reservará estacionamiento y espacio en la vía pública en las calles Betis y Gonzalo Segovia para labores de montaje y logística.

Concretamente, la calle Betis sufrirá un corte total del tráfico rodado entre las 16:00 horas del día 9 y las 08:00 horas del día 10, con desvío obligatorio por la calle Troya y restricciones peatonales en el margen izquierdo junto al río. En el entorno del Puente de San Telmo, desde las 00:00 horas del día 8 hasta las 07:00 horas del día 10, se verá afectado el acerado peatonal junto al restaurante Río Grande, habilitándose un carril provisional en la calzada que reducirá un carril de salida de Los Remedios, aunque el tráfico rodado permanecerá abierto.