Medallas de Sevilla 2026: el torero Morante de la Puebla y el pintor Luis Gordillo, nombrados Hijos Predilectos de la ciudad

Sevilla ya tiene las nuevas medallas de la ciudad de Sevilla y dos nuevos hijos predilectos, que serán el torero Morante de la Puebla y el pintor Luis Gordillo. La entrega de los galardones tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 11:30 en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes. El 14 de mayo, el próximo jueves, se va a celebrar el pleno en el que se aprobará la propuesta de honores y distinciones de 2026.

En la categoría de Trayectoria profesional, los reconocimientos son para Alfonso Carmona, Cristina de Parías y Mª del Rocío y Carmen Padilla, del Bar El Tremendo.

Por Impulso económico y empresarial, se distingue a Inmobiliaria del Sur (INSUR), Antonio Morera Vallejo, Agro Sevilla y Rocío Medina.

En el apartado de Labor emprendedora y talento sevillano, las medallas recaen en Borja Vázquez, ARUS Andalucía Racing Team y Alter Technology.

Dentro de Fomento del arte, la cultura y el patrimonio, son reconocidos Juana de Aizpuru, Pepe da Rosa, a título póstumo, Pepa Montes y Ricardo Miño, y Alfonso Jiménez Martín.

Por su Labor social, igualdad y educación, se concede la medalla a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Hogar Nazaret, Club Deportivo Padre Pío y la Hermandad Inmaculado Corazón de María, de Torreblanca.

En la categoría de Fomento de las tradiciones de Sevilla, los reconocimientos son para la Banda CC. TT. Nuestra Señora del Sol y la Asociación Cultural Cabalgata de Su Eminencia.

Como Espacios emblemáticos de la memoria de Sevilla, se distinguen Casa Palacios, Bar Blanco Cerrillo, en la calle José de Velilla, El Cronómetro y Papelería Ferrer.

En Contribución a la ciencia y la salud, las medallas son para Rosa Ostos y Margarita Cabañas.

Por Labor comunicativa, se reconoce a Álvaro Ybarra y Carlos Colón.

Finalmente, en la categoría de Méritos deportivos, los galardonados son Luis Astolfi y Cajasol Sevilla Balonmano Proin.