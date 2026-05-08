Sevilla
Sevilla inicia el 18 de mayo el montaje de los toldos contra el calor en 30 calles: Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso se estrenan este año
Las velas darán sombra este verano en un buen número de enclaves del casco histórico de la ciudad, aunque la Avenida de la Constitución y el Puente de San Telmo siguen sin una fecha cerrada
Justo al día siguiente de las elecciones autonómicas, el lunes 18 de mayo. Esta es la jornada en la que empezará el montaje de los toldos en el centro de Sevilla para hacer frente a las altas temperaturas, según ha podido saber El Correo de Andalucía. Unas tareas que se extenderán por hasta 30 calles y plazas del casco histórico de la ciudad, teniendo además como novedad este año la implantación de velas en Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso.
La instalación de estos toldos se enmarca en el contrato adjudicado por la Gerencia de Urbanismo, que cuenta con una inversión de 1.703.228,50 euros y vigencia hasta 2029, según ha detallado el Consistorio. El objetivo es reforzar la red de sombras en algunas de las zonas más transitadas del centro histórico, especialmente en calles comerciales y de paso frecuente tanto para residentes como para visitantes.
Ahora bien, en este contrato no se incluyen otros toldos que se colocan habitualmente en la plaza del Salvador y la de San Francisco. Tampoco las plataformas que se pusieron en 2025 en la avenida de la Constitución, que contó con sombra por primera vez el pasado verano. En este último caso, Heliopol y el Ayuntamiento trabajan en un nuevo diseño para refrescar uno de los espacios más concurridos de la capital andaluza que sigue sin fecha de estreno. Tampoco hay plazo definido en el Puente de San Telmo, que mantiene las obras aún en marcha.
Las 30 calles de Sevilla con toldos
En total, el sistema de entoldado llegará este verano a 30 calles y plazas del centro de Sevilla, tal como consta en el contrato. Desde 1992, el Gobierno local aplica esta medida "para hacer más llevadero el tránsito peatonal durante los meses estivales", tal como destacan desde el Ayuntamiento. Así, con esta actuación se busca "reducir la exposición al sol en los meses de más calor y mejorar el confort térmico en el espacio público".
De cara al próximo verano, los enclaves que contarán con la sombra de estos toldos son los siguientes:
Calles
- Albareda
- Alcaicería de la Loza
- Alfonso XII
- Almirante Bonifaz
- Baños
- Carlos Cañal
- Cerrajería
- Córdoba
- Cuna
- Empecinado
- Francos
- General Polavieja
- Hernando Colón
- Jaén
- José Gestoso
- Lineros
- O’Donnell
- Pedro Caravaca
- Puente y Pellón
- Regina
- Rioja
- Rivero
- Sagasta
- Sierpes
- Tetuán
- Velázquez
Otros espacios
- Plaza del Duque
- Plaza Jesús de la Pasión
- La Campana
- Paseo Marqués de Contadero
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