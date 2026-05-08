El zafarrancho de obras que le espera al sur de Sevilla: de Reina Mercedes y la línea 3 de metro al nuevo Villamarín y el barrio del Puerto

Se acumulan las obras en el sur de Sevilla durante los próximos años, y con ellas las "molestias" que admite el alcalde y por las que siempre pide disculpas de antemano. Afecciones habituales como el ruido, los cortes de tráfico, el polvo, el vallado en el acerado o la pérdida de aparcamientos y arbolado durante los trabajos invadirán la vida de los vecinos, como ya está ocurriendo en Pino Montano y la Macarena por las obras de la línea 3 de metro o en Pagés del Corro por las de Emasesa. El Ayuntamiento acaba de iniciar la licitación de la transformación urbanística de la avenida de Reina Mercedes, con motivo de la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, actuación que se suma a las previstas en el distrito de Bellavista - La Palmera para remodelar el estadio Benito Villamarín, transformar el nuevo barrio del Puerto de Sevilla o ampliar la línea 3 de metro por su tramo sur.

Todos estos proyectos tienen un plazo de ejecución durante la próxima década, aunque coincidirán sobre todo en los años venideros. Por ejemplo, la construcción del nuevo estadio del Real Betis ya está en marcha y finalizará en 2028. La Consejería de Fomento ya situaba en 2036 el plazo de finalización de las obras de la línea 3 de metro desde el Prado de San Sebastián hasta Palmas Altas. Y esta misma intervención en Reina Mercedes acabará a comienzos de 2028.

Este miércoles el Ayuntamiento de Sevilla anunciaba la próxima ejecución del proyecto para remodelar la avenida de Reina Mercedes. Emasesa renovará las redes de saneamiento y abastecimiento de esta arteria de La Palmera y esta actuación será aprovechada para cambiar todo el diseño de la avenida, lo que supondrá el corte total del tráfico en la misma durante los trabajos. Pero la afección también se traslada, según el pliego consulado por El Correo de Andalucía, a las calles Padre García Tejero, Levante, Condesa, Fotógrafo Antonio del Junco, Torcuato Luca de Tena, Tramontana, Profesor García González, Simún y Páez de Rivera. Este documento también reconoce que el tráfico peatonal será afectado parcialmente en el ámbito de actuación contemplado en el proyecto, para lo cual se vallará la zona y se instalaran pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios.

La renovación integral de las redes de Reina Mercedes tendrá una duración de 67 semanas, algo más de 15 meses. Constará de cuatro fases a lo largo del tramo entre Padre García Tejero y Páez de Rivera, con las que se conseguirán acerados más amplios y accesibles, un carril bici, una nueva organización del aparcamiento, y la plantación de 64 nuevos árboles. Además, tendrá incidencia en el tráfico porque habrá menos espacio para los coches, se pierde un carril de los tres que hay actualmente, dejando uno por sentido.

Intervenciones de Emasesa en Tiro de Línea, Jamaica o Guadalbullón

Además de Reina Mercedes, Emasesa también tiene en su agenda de obras intervenir en Tiro de Línea, y las calles Jamaica, Tenerife, Guadalbullón y la Plaza Los del Río. Aunque está en el distrito Sur, no muy lejos tendrá lugar la actuación en Tiro de Línea, con una inversión de 3,5 millones de euros, para frenar las inundaciones en el barrio. Se va a renovar toda la red de recogida y evacuación de aguas pluviales a través de unas obras que durarán aproximadamente nueve meses (280 días) y que deben estar finalizadas durante el último cuatrimestre de 2027.

Según el proyecto desde el momento en el que arranquen las obras se cortarán al tráfico por completo las calles Sanlúcar la Mayor, Écija y Sierra de la Grana. Además, habrá afecciones parciales en las calles Estepa, Morón, Marchena, Utrera, Osuna y Carmona. La envergadura de los trabajos generará afecciones también a la Plaza de la Sierra de la Grana y al Parque José Celestino Mutis, la gran zona verde del barrio.

Visita a las obras de Heliópolis / Ayuntamiento de Sevilla

El pasado 3 de marzo empezó la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Jamaica y Tenerife, en el barrio de Heliópolis. La actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y medio, por lo que se extenderá previsiblemente hasta finales de noviembre de 2026, y cuenta con una inversión de 1.337.036 euros. También se ven afectadas las calles Lima, Perú, Bolivia, y Nicaragua.

Desde 9 de diciembre de 2025, durante 24 semanas, se está renovando la red de saneamiento de la calle Guadalbullón. Las obras afectarán a la calzada por la que circulan los vehículos, lo que requerirá el corte del tráfico rodado durante el tiempo en el que transcurran los trabajos. Desde febrero se está renovando también el proyecto de renovación de las redes de abastecimiento de la Plaza Los del Río, afectando a la avenida Manuel Siurot y la carretera de Su Eminencia, aunque está próxima a acabar. Sí ha finalizado la actuación en la calle Júcar, que ha durado desde mayo de 2025 a marzo de 2026.

La obra del Benito Villamarín y su entorno se alarga a 2028

El Real Betis ya ha iniciado la primera de las dos fases para construir el nuevo Benito Villamarín. El club verdiblanco, de la mano de Acciona, inició a comienzos de abril los trabajos de excavación y cimentación, que incluye la contención de tierras y ejecución de los muros pantalla para construir los niveles bajo rasante. Será en verano cuando comience la fase más importante, para levantar la nueva grada de Preferencia. El proyecto contempla también la construcción de un edificio anexo, una plaza pública, así como locales comerciales y de restauración, por lo que afectará a todo el entorno del estadio.

Primeros trabajos de construcción del nuevo estadio Benito Villamarín, del Real Betis / Real Betis

La previsión de la entidad era haber estado solo hasta 2027, pero ya se ha dado por hecho que no se podrán terminar las obras hasta mayo de 2028, cuando el club cumplirá tres temporadas en La Cartuja. Este es el nuevo plazo que fijó el Betis tras asumir que la contratación de las empresas constructoras encargadas de levantar la nueva grada de Preferencia se estaba demorando en el tiempo.

El metro, en obras desde el Prado hasta Palmas Altas

La Consejería de Fomento aún se encuentra valorando las alegaciones presentadas al estudio informativo del tramo sur de la línea 3 de metro, que llegará desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme. Este documento, que explicaba cómo los trenes recorrerán el sur de la ciudad atravesando Bellavista o Los Bermejales, pasando al lado del estadio del Betis, y los plazos que se manejaban. En principio, hasta 2036 estará en obras la parte hasta Palmas Altas y hasta 2040 hasta el centro sanitario.

¿Qué zonas se verán afectadas? El recorrido, provisionalmente, comenzará en el Prado de San Sebastián, estación en la que termina el tramo norte y que conectará además con la línea 1 o el tranvía. Después recorrerá la avenida de la Borbolla, girará por la avenida de la Guardia Civil y avanzará hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez hasta adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. A continuación pasa por la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas.

Un proyecto que transformará el Puerto de Sevilla

El Distrito Urbano Portuario está más cerca de ser una realidad después de que la Junta de Andalucía aprobara definitivamente la Innovación del Plan Especial del Puerto de Sevilla, que afecta a 232.209 metros cuadrados de suelo de este proyecto que se sitúa en los terrenos comprendidos entre el puente de las Delicias y el puente del Centenario, y la avenida de La Raza de Sevilla y la dársena. Este proyecto, liderado por la Autoridad Portuaria, albergará hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas. El nuevo barrio contará además con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. Dispondrá en su diseño de una gran plaza central destinada a la conmemoración de la Exposición del 29.

La propuesta incluye también la recuperación de los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929. 40 hectáreas de dominio público portuario que actualmente se dedican a operaciones portuarias, almacenamiento o actividades logísticas se destinarán a espacios libres, zonas verdes, actividades económicas, paseo, oficinas, usos universitarios, etc. Habrá un hotel, locales de ocio, o un gran boulevard. En el Muelle de Tablada, en los tinglados, se ubicará un 'Port Center' o la nueva terminal de cruceros.