De Pedro Alonso a Belén Esteban: Sevilla se convierte en el escenario del golpe más elegante de Netflix

La capital hispalense ha vuelto a demostrar su capacidad para convertirse en escenario internacional del cine y la ficción. Las Setas de Sevilla se ha transformado en una auténtica pasarela cinematográfica con motivo de la premiere mundial de Berlín y La dama del armiño, en su segunda temporada en Netflix.

Desde primeras horas de la tarde, el entorno de la Plaza de la Encarnación ha comenzado a llenarse de seguidores, curiosos y medios de comunicación atraídos por uno de los eventos audiovisuales más esperados del año. Cámaras, pantallas gigantes y una alfombra roja de gran formato han cambiado por completo la imagen habitual del centro sevillano.

Una alfombra roja en la que no ha faltado de nada

La llegada del elenco principal ha provocado la expectación de cientos de asistentes. Pedro Alonso, rostro indiscutible de Berlín, fue uno de los más aclamados de la tarde. El actor aseguró emocionado: “Conocéis a Carmen, pues el mito es que es como Carmen Sevilla. Hemos dado la vuelta al mundo con esta serie, con la saga, y hemos vuelto a casa. Cada viaje de retorno a casa sirve para hacer una justicia poética, para acabar y para decir adiós”.

Ambiente en Las Setas este viernes. / Marina Casanova

Junto a él desfilaron intérpretes como Joel Sánchez, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Michelle Jenner e Inma Cuesta, además de productores, directores y numerosos invitados vinculados al universo Netflix.

La modelo y empresaria Raquel Revuelta destacó el fenómeno que ha supuesto la ficción: “De especial tiene esta serie que viene de donde viene y que el personaje principal es súper carismático. Ya nos enganchó en la primera parte porque entendíamos que la serie iba a ser tan atractiva como La Casa de Papel”.

Por su parte, Mónica Cruz subrayó el ritmo frenético de la producción: “Es una serie que tiene mucha vida todo el rato y creo que eso ayuda mucho. Yo robaría, si no hubiera consecuencias, joyas muy antiguas”.

También Anabel Pantoja quiso destacar el papel de la ciudad en esta nueva entrega: “La serie se ha rodado en Sevilla porque Sevilla tiene un marco incomparable. Lo más importante es su gente y cómo se crea ese ambiente familiar. Yo creo que los actores han llegado y se van a comprar un piso la semana que viene”.

Los estilismos de la gala y la cercanía del reparto con el público han marcado una noche en la que Sevilla ha vuelto a colocarse bajo el foco mediático internacional.

El robo más elegante

La nueva temporada sitúa parte de su historia en Sevilla y gira en torno al robo de La dama del armiño, la célebre obra atribuida a Leonardo da Vinci. Arte, tensión, lujo y estrategias imposibles vuelven a mezclarse en una producción que mantiene la esencia elegante y provocadora de Berlín, uno de los personajes más carismáticos de la ficción española reciente.

Tristán Ulloa adelantó algunas de las claves de esta nueva etapa: “En esta temporada hay más comedia, más pasión, más amor. Sevilla es el marco perfecto para esta historia. La duda ofende: claro que robamos, La dama del armiño, pero hay que ver cómo”.

En la misma línea, Begoña Vargas ha dejado entrever que la trama sentimental crecerá en intensidad: “Lo único que visteis en la serie fue un beso, pero ahora vais a ver mucho más. Viene más pasión y creo que va a hacer mover los corazones de la gente”.

Inma Cuesta también avanzó el impacto de su personaje: “Mi pareja con Berlín va a ser una bomba de relojería. El personaje de Candela llega para ponerlo todo patas arriba y va a influir muchísimo en el atraco”.

Mientras, José Luis García resumió el espíritu de la temporada asegurando que “en Berlín cada capítulo tiene muchas sorpresas”.

La serie apuesta además por una estética más sofisticada y visualmente ambiciosa, aprovechando algunos de los espacios más reconocibles de la capital andaluza, como la Plaza de España o el Patio de Banderas.

Michelle Jenner ha destacado precisamente esa conexión entre la ciudad y la ficción: “Sevilla es el escenario perfecto para la esencia de la serie y define muy bien el personaje energético de Berlín”.

La elección de Las Setas como escenario principal de esta premiere no ha sido casual. El monumento diseñado por Jürgen Mayer se convirtió en el gran símbolo visual del evento gracias a una iluminación especial y un despliegue audiovisual que recordó a las grandes premieres europeas.

Sevilla y Netflix, una relación cada vez más fuerte

Con este estreno, Sevilla refuerza su posición como uno de los grandes escenarios audiovisuales del sur de Europa. La combinación entre patrimonio histórico, arquitectura contemporánea y proyección internacional continúa despertando el interés de grandes plataformas y productoras.

Una ciudad que se ha volcado al completo con este estreno. Porque Berlín no ha llegado únicamente para presentar una nueva temporada; ha venido a conquistar Sevilla, a seducirla con su elegancia, su misterio y ese magnetismo que vuelve a convertir cada golpe en una auténtica obra de arte.

Incluso rostros del mundo del fútbol quisieron sumarse al ambiente festivo de la noche. Jesús Navas bromeó asegurando que “haría un atraco ideal con Nolito”, mientras que el cantaor Israel Fernández confesó entre risas: “Para hacer un atraco perfecto elegiría la música de Los Chichos”.