El pueblo de Sevilla que celebra este fin de semana su ‘Mercado Bandolero’ con artesanía, animaciones y paseos en kayak: habrá una ruta de la tapa con platos a 3,50 euros

El municipio de Badalatosa, situado en la Sierra Sur de Sevilla, honrará su pasado bandolero durante este fin de semana con su 'IX Ruta de la Tapa y Mercado Bandolero', una cita que combina gastronomía, historia y animación cultural con una amplia variedad de actividades, pasacalles y propuestas para todos los públicos.

Desde este viernes y hasta el domingo, la localidad se llenará de un ambiente único inspirado en su historia de bandolerismo, en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación pensada tanto para niños como para jóvenes y adultos.

Un fin de semana de mercado, tapas y ambiente bandolero

De ese modo, los asistentes podrán disfrutar de pasacalles bandoleros, animaciones callejeras, tren turístico, paseos en kayak, talleres infantiles, música en directo, puestos de artesanía, exhibiciones de cetrería y los conciertos del ciclo Badorock.

Además, durante todo el fin de semana se celebrará su tradicional Ruta de la Tapa, en la que se podrá visitar distintos establecimientos de Badalatosa para degustar una bebida y una de las tapas especiales creadas para la ocasión con los mejores productos de la tierra por 3,50 euros.

La programación arranca este viernes con paella y actuaciones

El evento arranca este viernes con la inauguración de la ruta de la tapa, que incluye, además, una degustación gratuita de paella y la entrega de un premio al ganador de la edición anterior, así como las actuaciones de Fausto Jiménez y del grupo de baile El buen rollito.

Además, desde las 17.30 horas arrancará el Mercado Bandolero con una amplia variedad de artículos de artesanía, actividades culturales y propuestas para todos los públicos.

Magia, danza, fuego y conciertos en la primera jornada

Durante la tarde también se celebrarán distintos talleres infantiles, espectáculos de magia, de aro, de danza, de telas acrobáticas, de fuego y de vuelo de aves, tras lo que se producirán a las 22.30 horas distintos conciertos en el marco del ciclo Badorock.

La programación del sábado comenzará a las 11.00 horas con la apertura del mercado bandolero y la actividad de kayak en el río, tras lo que se abrirán a las 11.30 horas las atracciones y mesas lúdicas para toda la familia y la recepción de visitas guiadas teatralizadas.

Kayak, visitas teatralizadas y espectáculo ecuestre el sábado

Además, desde las 13.00 horas se celebrarán talleres infantiles y espectáculos de danza del vientre, de vuelo de aves, de fuego, de magia y de títeres, además del concierto Izquierdo y los Acoples a las 17.00 horas y el espectáculo ecuestre a las 19.00 horas.

Como la jornada anterior, el domingo arrancará a las 11.00 horas con la apertura del Mercado Bandolero y la excursión en kayak, y a las 11.30 horas con las atracciones y visitas teatralizadas.

A estas seguirán desde las 13.00 horas distintos espectáculos de títeres, talleres de marionetas, espectáculos de danza del vientre y fuego, además de exhibiciones de vuelo de aves.

El tren turístico y otras actividades durante todo el fin de semana

De igual modo, el mercado contará con un tren turístico que estará disponible este viernes de 17.30 a 22.30 horas, el sábado de 12.30 a 16.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas, y el domingo de 12.30 a 16.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

En el marco de este evento se producirá también una ruta motera y distintos paseos en kayak por el río Genil, además de un sorteo de productos típicos de la tierra, incluyendo como premios la participación en actividades como el tren turístico, las exhibiciones o las visitas guiadas de forma totalmente gratuita.

Seis bares participan en la Ruta de la Tapa por 3,50 euros

Otro de los puntos clave de este evento se encuentra en su Ruta de la Tapa. En esta edición, han sido seis los negocios que participan ofreciendo una tapa especial y una bebida por 3,50 euros.

Entre los bares y restaurantes que se han sumado a esta actividad destaca el Bar Alin con sus 'Tacos al Hachillo', un costillar de cerdo macerado durante 24 horas y cocinado a baja temperatura, servido en tortita de maíz con salsa taquera casera y rematado con cebolleta y cilantro fresco.

A este se suma el bar Los Leones y sus 'Migas del Asalto', con migas, chorizo, panceta y ajos fritos; y el bar La Rotonda y su tapa 'El Escondite del Bandolero', un montadito que combina lomo adobado, cochinito, bacón, jamón y huevo, acompañado de tomate y pimiento, y servido con patatas y alioli.

Estas son las tapas especiales del resto de establecimientos

Además, entre los participantes se encuentra La Tasquita y su tapa 'Saqueo a la Pimienta', un solomillo en salsa de pimienta acompañado de una guarnición de patatas; el bar Los Meones y su 'Bocado del Forajido', con base de patatas doradas sobre la que se sirve carne de jamón guisada en una salsa de vino blanco, ajo y un toque de limón, acompañada de champiñones y coronada con taquitos de jamón serrano.

Cerrando el listado de negocios participantes se encuentra La Bodega y su plato 'La Talega de Catalina La Santa', elaborada con taleguillas de obleas de masa rellenas de carrillada al vino tinto y foie, sobre una base de cebolla caramelizada y coronadas con una reducción de Pedro Ximénez.