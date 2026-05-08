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Rancio descubre el secreto que esconde Sevilla en plena primavera: “Es único en Europa”

Julio Muñoz Gijón se fija esta semana en una curiosidad escondida a plena vista en Sevilla, en plena floración de las jacarandas

Vídeo | El Rancio enseña el árbol más singular de Sevilla... y de Europa

Vídeo | El Rancio enseña el árbol más singular de Sevilla... y de Europa

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

Rancio vuelve esta semana con una de esas cosas muy sevillanas: pasar mil veces por el mismo sitio, mirarlo de reojo, esquivar un patinete, quejarse del calor que viene y no darse cuenta de que delante tenemos una pequeña maravilla. En plena época de jacarandas, cuando Sevilla se pone morada sin necesidad de polémicas, el paseo nos lleva hasta la zona del Prado de San Sebastián y el Rectorado, donde la ciudad guarda una curiosidad de esas que sirven para quedar estupendamente en una conversación: "Es único en Europa".

Porque ese es, al fin y al cabo, el verdadero servicio público del Rancio: darle al sevillano argumentos para señalar una esquina con autoridad y decir “esto no lo sabe casi nadie”. Hay árboles, hay color, hay primavera sevillana y hay una rareza bastante sorprendente que no vamos a destripar aquí, que para eso está el vídeo. La pista está en el Prado, pero el secreto completo, mejor verlo en el vídeo.

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