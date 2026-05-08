¿Por qué Rosalía?: Todo lo que conecta a la cantante con la nueva temporada de la serie 'Berlín'

La presencia de la cantante Rosalía en Sevilla no es casualidad. La artista catalana se ha convertido en la gran protagonista dentro de la secreta presentación de la nueva temporada de la serie 'Berlín', en un evento que busca aunar la música, el espectáculo y toda una narrativa audiovisual acorde con la preparada temática promocional en pleno corazón de la ciudad hispalense.

La plataforma de Netflix ha apostado por Sevilla como tarima principal para su nuevo lanzamiento debido al fuerte vínculo estético y emocional que la ciudad mantiene con el universo creado dentro de la serie: pasión, bastante arte, fiesta, una gran dosis de misterio y una identidad visual profundamente mediterránea. Y en todo este escenario, Rosalía se erige como la figura perfecta para personificar esa amalgama entre la tradición española y una modernidad internacional que define tanto a la artista como a la ficción en la gran pantalla. La elección de la artista responde también al tono que presenta esta nueva era de 'Berlín'. La serie, protagonizada por el personaje interpretado por Pedro Alonso, se encuentra en búsqueda de ampliar su identidad más allá del atraco clásico con el ánimo de emplatar una estética más colmada de finura, algo más emocional y, sobre todo, artística dentro de su carta de presentación. Ahí es donde encaja la cantante de Motomami: una artista que demostró hace ya mucho, guste o no guste, una capacidad innegable para reconvertir y fundir en un mismo espacio elementos del flamenco, la electrónica y la cultura urbana, obteniendo como resultado todo un fenómeno global.

Según fuentes cercanas a la producción, parece que la nueva temporada de esta serie tendrá un peso importante en lo referente a la música y cultura española contemporánea, algo que Netflix habría querido simbolizar con la actuación especial de Rosalía sobre el Guadalquivir. El evento, además de promocionar la serie, pretende convertirse en una experiencia audiovisual inmersiva donde la ciudad de Sevilla actúe como un personaje más. No es la primera vez que Rosalía colabora indirectamente con grandes producciones audiovisuales internacionales, pero sí supone uno de los movimientos promocionales más ambiciosos realizados en España por la plataforma. La expectación generada en redes sociales y el sold out casi inmediato de las entradas gratuitas para el concierto La jarana en el Guadalquivir —cuando todavía no se había desvelado quién era la artista misteriosa— demuestran el impacto social que nace de unir dos fenómenos encasillados, sin duda, como globales.

Rosalía ya había dejado pistas en uno de sus videoclips

En el videoclip de Berghain, lanzado por la cantante como inicio de su último álbum Lux, muchos fans y medios especializados empezaron a detectar elementos visuales y conceptuales que se saben muy cercanos al universo estético de 'Berlín': el exceso, un lúgubre romanticismo, sofisticación europea, referencias al arte clásico y una visión casi teatral del crimen y el deseo. Aunque no existe una confirmación oficial de que el videoclip estuviera conectado directamente con la serie, sí hay varias coincidencias que alimentaron multitud de teorías y rumores: El propio título del sencillo Berghain remite con bastante probabilidad a la capital alemana y a la cultura underground europea, imaginario que encastra perfectamente con el personaje de 'Berlín' y su estética tanto sofisticada como decadente. El videoclip del mismo está construido alrededor de dualidades: lujo y oscuridad, religión y deseo, pureza y pecado. Precisamente estos son temas centrales que casan con los del personaje interpretado por Pedro Alonso, 'Andrés de Fenollosa' en la serie. Destacan también, de la misma forma, la presencia de símbolos religiosos, referencias a obras clásicas y una atmósfera muy “operística”, algo que también define la evolución visual de la nueva temporada de la serie producida por Netflix. Algunos fans de la artista catalana llegaron, incluso, a interpretar el videoclip como intento de escenificar una especie de “iglesia del exceso”, donde un club nocturno funciona casi a modo de catedral contemporánea, una idea muy cercana al tono filosófico de la serie.

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Más que una colaboración puntual o una efímera promoción entre la compañía y la cantante, el ya conocido fichaje de Rosalía por parte de Netflix parece la culminación de una ya confirmada conexión estética entre ambos que la artista ya venía dejando entrever desde Berghain, y quizás sólo sea el comienzo de un sello social que, de manera recíproca, parece resultar beneficiosa para ambas partes.