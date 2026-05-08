Rosalía elige Cañabota antes de su concierto en Sevilla: una estrella Michelin de cocina de mar, ostras y bogavante

Rosalía sigue dejando estampas en Sevilla antes de su concierto con Netflix. La artista catalana se ha dejado ver este viernes a la salida del hotel Alfonso XIII, donde una multitud de fans la esperaba en la puerta. Después, ha elegido Cañabota, uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, para almorzar en pleno centro histórico.

La cantante llegó a Sevilla este pasado jueves en un vuelo privado procedente de Londres, donde había actuado dentro de su gira europea Lux. Tras instalarse en una suite del Alfonso XIII, salió acompañada de su hermana Pili y pasó por la bodeguita Antonio Romero, donde disfrutó de tapas típicas de la ciudad y del popular piripi.

Ya este viernes, Rosalía ha querido hacer parada en otro de los grandes nombres de la gastronomía sevillana antes de su concierto de este sábado en el río tal y como ha informado la cuenta Rosalía Global, dentro del evento organizado por Netflix, que ya ha confirmado que interpretará una canción dedicada a Sevilla.

Sobre el restaurante Cañabota

Cañabota, ubicado en la calle Orfila, logró su primera estrella Michelin en 2021, culminando así una trayectoria iniciada en 2016 alrededor del producto del mar y de una cocina muy pegada a la frescura, la técnica y el espectáculo de sala. El restaurante, liderado por Juanlu Fernández y el chef Marcos Nieto, ha construido su prestigio a partir de una propuesta centrada en pescados y mariscos traídos a diario desde la costa gaditana, en una casa donde cada servicio se vive casi como una coreografía frente al cliente.

El nombre del local remite además a una doble raíz muy andaluza. Por un lado, la cañabota es un pan tradicional; por otro, en el lenguaje pesquero también da nombre a un pez muy apreciado por su carne blanca y sabrosa. Esa conexión con el mar define una carta donde brillan platos como las huevas de leche escabechadas, el guisante lágrima con puntillitas a la brasa, la ostra con remolacha e hinojo o las huevas de bogavante fritas, en una propuesta que cambia con frecuencia para adaptarse a la estacionalidad del producto.

Con un ticket medio de 110 euros, una bodega muy cuidada y un servicio de sala que figura entre los más elogiados de Sevilla, Cañabota se ha convertido en una parada habitual para amantes de la alta cocina, turistas y rostros conocidos. La visita de Rosalía refuerza aún más el tirón de un restaurante que no solo presume de estrella Michelin, sino también de una identidad muy sevillana, muy andaluza y profundamente ligada al sabor del sur.

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La elección de Cañabota por parte de la artista antes de su cita musical con Netflix suma así un nuevo capítulo a la relación entre Rosalía y Sevilla, una ciudad que la cantante lleva años frecuentando tanto por motivos profesionales como personales. Esta vez, el preludio del espectáculo ha tenido acento marinero y nombre propio: Cañabota.