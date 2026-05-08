Rosalía se lleva de Sevilla un regalo con historia: unos pendientes inspirados en una leyenda siciliana

La visita de Rosalía al centro de Sevilla sigue dejando escenas para el recuerdo. Después de almorzar este mediodía en Cañabota, el restaurante con estrella Michelin del casco histórico, la artista catalana fue obsequiada a su salida con un regalo muy especial: unos pendientes con dos rostros gemelos, una pieza cargada de simbolismo y vinculada a una antigua leyenda siciliana. El propio restaurante compartió además en redes sociales una imagen de la visita de la cantante.

El detalle llegó de la mano de El Patio de la Loza, una tienda de decoración situada en las inmediaciones del restaurante, que quiso sorprender a Rosalía con una joya singular y una dedicatoria personalizada. Junto al obsequio, la artista recibió una tarjeta escrita expresamente para ella en la que se podía leer: “Rosalía, estos pendientes son un eco de una leyenda siciliana: dos rostros gemelos que custodian un amor eterno, como el sol y la luna entre coral y oro. Que te acompañen en cada paso de tu camino”.

El gesto añade un capítulo más al paso de Rosalía por Sevilla en las horas previas a su esperada actuación de este sábado. La cantante no solo ha dejado imágenes con sus fans y visitas a algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad, sino que también se ha llevado un recuerdo muy ligado a la artesanía, la estética y el imaginario mediterráneo que tanto encaja con su universo visual.

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La escena, además, refuerza la expectación que rodea a la artista durante su estancia en la capital andaluza. Entre almuerzos en algunos de los restaurantes más cotizados del centro y regalos con valor simbólico, Rosalía sigue acumulando estampas que mezclan lujo, cercanía y una conexión especial con Sevilla. Esta vez, en forma de pendientes y de una dedicatoria pensada para acompañarla “en cada paso de su camino”.