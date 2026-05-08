Acelerar las obras del metro, un parque en Tablada o ampliar el Bellas Artes: las promesas del PP y PSOE para librar su pulso por Sevilla el 17M

Las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo no solo tendrán impacto a nivel autonómico. Serán decisivas para el devenir de numerosos proyectos, en marcha y futuros, en las diferentes provincias, municipios y pueblos que componen Andalucía. En el caso de Sevilla, tanto PP como PSOE, los principales candidatos a presidir la Junta, plantean propuestas en materia de movilidad, vivienda, sanidad, educación o cultura en el caso de ganar la semana que viene.

Entre medidas está el impulso para completar la red de metro y su ampliación a otros municipios así como la intervención en carreteras de la provincia; la construcción de vivienda protegida; la ejecución de nuevos institutos, hospitales y centros de salud, o apuestas culturales, medioambientales e industriales en toda la provincia.

Refuerzo al metro y carreteras de Sevilla

El Gobierno de Juanma Moreno apuesta por continuar lo que ha empezado, con la construcción del tramo norte de la línea 3 de metro. Del Metro de Sevilla promete finalizar la redacción de los proyectos constructivos para licitar las obras del tramo sur de la línea 3, así como terminar el estudio informativo y proyectos de la línea 2, conectando el Aljarafe con Sevilla Este y el aeropuerto. Sobre la línea 1, se pondrán en servicio cinco nuevas unidades. También se impulsará un estudio técnico para analizar la viabilidad de un ramal desde Mairena del Aljarafe hacia Tomares y Bormujos y para la extensión hasta Entrenúcleos (en Dos Hermanas) se evaluará la integración con la infraestructura existente. Se pondrá en servicio el tranvía de Alcalá de Guadaíra.

Otras medidas en materia de movilidad son la mejora de la red de cercanías y de la conexión por alta velocidad Sevilla-Cádiz, culminar el Plan de Transporte Metropolitano del área de Sevilla (actualmente en revisión) y abordar la incorporación de nuevos municipios en el Consorcio de Transportes dentro del ámbito territorial que defina el Plan. En cuanto a carreteras, está el ramal oeste de conexión hacia Alcalá del Río; la finalización del proyecto del enlace de Montequinto en el P.K. 2+600 de la carretera A-376; el nuevo ramal de acceso a La Puebla de Cazalla desde la Autovía A-92; la mejora de capacidad eje A-394. Arahal (A-92) – Utrera (A-375) hasta Los Palacios (AP-4); o la mejora de la carretera A-471 entre las Cabezas de San Juan y Sanlúcar de Barrameda.

Obras de la línea 3 del Metro de Sevilla junto al Hospital Macarena / Consejería de Fomento

El PSOE, por su parte, se compronete al desarrollo completo de la red de metro de Sevilla en 2035. Para la línea 3, el programa electoral de María Jesús Montero menciona un ramal Pino Montano - San Jerónimo y el soterramiento del tramo sur por Los Bermejales y Bellavista. Y la línea 2 sería radial hasta el Aljarafe Central, prolongándose hasta Sanlúcar la Mayor con paradas en Camas, Valencina, Santiponce, Castilleja de Guzmán, Olivares, Bormujos, Gelves y Espartinas; y con extensión a San Juan de Dios, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Se complementaría con una red de autobuses metropolitanos de alta capacidad con carriles bus exclusivos tipo BRT en los ejes Dos Hermanas–Sevilla, Alcalá de Guadaíra–Sevilla y Aljarafe–Sevilla.

Para los autobuses del Consorcio de Transporte se propone inversión y revisión de rutas y frecuencias, así como devolver a los municipios la capacidad de decidir, y asunción autonómica de la gestión del Cercanías. En cuanto a carreteras, se plantea un refuerzo del firme, ensanchamiento de calzadas y arcenes, o el desdoble de la A-362 Utrera-Los Palacios y de la A-471 El Torbiscal – Sanlúcar de Barrameda (carretera de la playa); la adaptación en vía rápida de la A-457 entre Lora del Río y Carmona; soterramiento de la A-92 a su paso por Sevilla; soterramiento de la A-376 a su paso por Condequinto (Dos Hermanas); soterramiento del tráfico de la Avda. Kansas City, convirtiendo toda la zona superior en un bulevar verde; y soterramiento de la Ronda Urbana Norte (RUN).

Construcción de vivienda y rehabilitación de entornos

El PSOE de María Jesús Montero propone un Plan Provincial de Vivienda para Sevilla de 20.000 viviendas, de las cuales son 10.000 públicas y 10.000 privadas a precio tasado, más 2.000 viviendas vacías para rehabilitación. También se hará una declaración de zonas tensionadas para limitar los precios de alquiler, que incluya una moratoria de las viviendas turísticas en Sevilla, la eliminación de las viviendas turísticas ilegales y una penalización fiscal a los grandes tenedores con viviendas vacías mediante un recargo en el IBI. Además, en la provincia, se pretende una rehabilitación integral en El Tinte (Utrera), Los Pajaritos-Tres Barrios (Sevilla) y Barriada Santa Isabel (San Juan de Aznalfarache).

Moreno continuará con las políticas de vivienda marcadas para el plazo 2026-2030. Por ejemplo, la promoción de 4.570 nuevas viviendas a precios asequibles con la aplicación del nuevo Plan Vive 2020-2030. y la rehabilitación de otras 5.020 viviendas. Se seguirá impulsando la promoción de 2.371 viviendas protegidas en la provincia de Sevilla, en los municipios de Lebrija, Sevilla y Utrera del Plan Ecovivienda y FPA del Plan Vive. El desarrollo de suelo, con el apoyo de la Unidad Aceleradora de Proyectos, permitirá la promoción de 5.800 viviendas protegidas, en el Pítamo, Higuerón Norte, Palmete o el Residencial Tomares. O la regeneración de viviendas y entornos en Los Pajaritos, Plaza Encina del Rey-Parque Alcosa, Polígono Sur - Martínez Montañés, cementerio de Aznalcázar, casco histórico de La Algaba, Paseo de Nuestra Señora de la O en Sevilla, Plaza del Azahar en Lora del Río o la explanada oriental del Cerro del Castillo en Lebrija.

Nuevos centros de salud para Sevilla

Las grandes apuestas de Montero en sanidad son un nuevo hospital público en la comarca del Aljarafe para toda la población metropolitana y un Hospital Comarcal de Lora del Río para la comarca de la Vega. También se promete la reactivación de los Hospitales de Alta Resolución CHAREs de Constantina y Mairena del Alcor y la restitución de las especialidades suprimidas en el CHARE de Écija con nueva Unidad de Diálisis, y dotación de especialidades y profesionales del Hospital Vigil de Quiñones para disminuir la presión sanitaria de la capital.

El plan de actuación sanitaria del PSOE contempla la construcción de una amplia red de nuevos centros de salud distribuidos por toda la provincia para reforzar la atención primaria. En Sevilla capital, se proyecta la creación de nuevas instalaciones en los barrios de Bellavista, Santa Aurelia, Sevilla Este, Los Remedios, el Arenal, Pino Montano, Tablada y Huerta del Rey. Por su parte, en el área metropolitana y el resto de la provincia, se planifican centros en Camas, Cañada del Rosal, Utrera, Dos Hermanas (zona de Entrenúcleos), Santiponce, Los Molares, Espartinas, La Luisiana y El Campillo, Coria del Río, El Rubio, Gelves, Villanueva del Ariscal, Las Pajanosas y la zona de expansión de Aznalcóllar. Adicionalmente, se incluye el compromiso de un convenio para la construcción de un nuevo centro de salud en La Lantejuela.

El PP habla en este sentido más a nivel general en su programa electoral. Sí promete continuar desarrollando un plan estratégico de infraestructuras sanitarias que permita culminar actuaciones ya iniciadas y planificar nuevas inversiones en hospitales, centros de salud y equipamientos, adaptando la red sanitaria a las necesidades reales de la población y garantizando la equidad territorial. Además, menciona la ampliación de las capacidades del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS).

Colegios e institutos donde habrá mejoras

Como medidas concretas en materia de educación para Sevilla, el Partido Popular apuesta por la bioclimatización del IES Hienipa (Alcalá de Guadaira), del IES Rodrigo Caro y Sustitución de su vallado (Coria del Río), del CEIP Miguel Cervantes (Écija), del IES Chaves Nogales, IES Macarena y del CEIP Borbolla y Nuevo IES Los Bermejales (Sevilla), y del IES Ruiz Gijón (Utrera). También la autorización del comedor, actividades extraescolares y aula matinal en el CEIP San Sebastián, y autorización de actividades extraescolares en el CEIP 19 de Abril y en el CEIP Nuevo (Dos Hermanas), en el CEIP El Castillo (Morón de la Frontera) y en el CEIP Maestro Juan Antonio Velasco (Utrera). Además, un nuevo CEIP en Entrenúcleos, espacios para nuevas unidades en el IES María Inmaculada (Mairena del Alcor), un nuevo conservatorio profesional de música y un nuevo IES Hipatia (Mairena del Aljarafe), y reforma de la cubierta del Pabellón IES Fuente Nueva (Morón de la Frontera).

En educación, el PSOE plantea un Plan Cuatrienal de inversiones educativas y universalización. Por un lado, está la construcción urgente de centros en zonas de expansión urbana o municipios con déficits históricos con mejoras en bioclimatización, accesibilidad y eliminación de aulas prefabricadas. Otra medida es la gratuidad de la etapa 0-3 al finalizar la legislatura. También un plan de residencias universitarias en Sevilla y el área metropolitana. Junto a todo esto, nuevos centros:

Nuevo Centro de FP especializado en energías renovables en Dos Hermanas; y cesión del antiguo CEIP San Ignacio de Loyola (calle Picadores) para convertirlo en Centro de FP Público.

Nuevos centros públicos en La Negrilla y Hacienda San Antonio en Sevilla capital.

Tras ocho años esperando, un CEIP en Jardines del Valle, en Sevilla, para garantizar la oferta pública en el centro de la ciudad.

Un nuevo IES en Los Remedios y Los Bermejales (Sevilla).

La segunda fase de CEIP Posadas Carvajal, en Huévar del Aljarafe.

Un nuevo CEIP en San Ignacio (Alcalá del Río),.

La construcción y traslado del CEIP San Pedro Crisólogo en San Juan de Aznalfarache.

Un nuevo CEIP en Peñaflor.

Conservatorio de Música y Danza en Dos Hermanas,.

El nuevo CEIP en Gerena.

Solventar problemas de abastecimiento y depuración

Montero propone una planificación plurianual de inversiones en infraestructuras hidráulicas, atendiendo de forma prioritaria aquellas que puedan solventar los problemas de abastecimiento en los municipios de Sevilla, asi como un plan de choque en las EDAR de toda la provincia. En la capital, para la Dehesa de Tablada se pretende crear un gran parque metropolitano público, verde y resiliente, acompañado de un plan de reforestación a gran escala de 4 millones de árboles en la provincia en los próximos 10 años, y del desarrollo del anillo verde metropolitano y su conexión con el Tamarguillo.

Asimismo, un retorno social obligatorio de los parques fotovoltaicos con la obligación por ley a las empresas promotoras de parques a ceder parte de la energía generada a los municipios donde se instalen paneles. También una planificación ordenada para compatibilizar la transición energética y la actividad agraria, con fomento de comunidades energéticas en los municipios y un programa de autoconsumo para PYMES y hogares. Por último, comunidades energéticas en barrios y municipios con cortes de suministro, con la Junta como socio promotor.

El PP finalizará el tramo Conexión Los Gallos y distribución en alta a municipios de la comarca de Estepa con el que se daría por completada la actuación de abastecimiento en alta de mejora de la calidad y garantía de abastecimiento a las poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla. También ejecutará el proyecto de abastecimiento de La Salada (Estepa), finalizará las obras de la depuradora de Lora del Río; y acabará la actuación de adecuación de las depuradoras de Sevilla (incluye Dos Hermanas y EBAP Guadaira) para el vertido a zona sensible. Se impulsará la construcción de la sede central de la Agencia de Emergencias de Andalucía en Sevilla.

Proyectos industriales y culturales

El programa electoral de Juanma Moreno habla en este apartado de varios proyectos de nueva creación. En materia cultural está culminar el gran proyecto cultural de las Reales Atarazanas de Sevilla, con la implantación del proyecto museográfico por parte del concesionario; colaborar con el Gobierno de la Nación en la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla en el Palacio de Monsalves y la culminación del Museo Arqueológico; impulsar el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla en el marco del Centenario de la Exposición Iberoamericana; abrir al público y dotar de nuevos usos al Pabellón del Siglo XV; o celebrar el IV Centenario del fallecimiento de Juan de Mesa con una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Se adecuará la sede de Sevilla del IAPH como espacio cultural abierto.

En innnovación, se impulsará en Sevilla un gran centro internacional de emprendimiento e innovación abierta Scale-Up Hub Andalucía, que aúne startups, corporaciones, inversores, eventos, comunidad y proyección exterior. Se creará un centro de emprendimiento y formación en materia audiovisual y de contenidos digitales que se convertirá en un referente en el sector; nacerá el Andalucía AI Accelerator en estrecha colaboración con instituciones europeas como el ECAT (Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica); así como el nuevo Centro de Procesamiento de Datos de la Junta de Andalucía en Sevilla o la elaboración e impulso del Plan de fomento del Sector del Espacio y Aeronáutico para Sevilla, que incluye el apoyo a Aerópolis II.

En este apartado, el PSOE habla de reindustrialización inteligente. Un plan andaluz de reindustrialización con dotación de un fondo económico finalista que ponga el foco en Sevilla, aprovechando Aerópolis y el establecimiento de la Agencia Espacial; creación de un 'polo biotech' en Sevilla con incubadoras de empresa, laboratorios compartidos y convocatorias de ayudas; un Centro de Cultura Digital Andaluza en La Cartuja; y un banco público de tierras para jóvenes agricultores como medida de relevo generacional agrario.