Un accidente en la A-49 en Castilleja de la Cuesta provoca retenciones en sentido Huelva

Un accidente de tráfico registrado este sábado por la tarde en la A-49 ha provocado retenciones en sentido Huelva a la altura de Castilleja de la Cuesta, en la provincia de Sevilla. Según ha informado el 112 a este periódico, el siniestro se produjo sobre las 18:40 horas y consistió en el choque entre dos turismos.

Tras la colisión, los vehículos quedaron cruzados en la calzada, lo que dificultó la circulación en la vía. La incidencia se localiza en la A-49, en sentido creciente hacia Huelva, entre el kilómetro 3, en Castilleja de la Cuesta, y el kilómetro 4,2, a la altura de Bormujos.

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La Dirección General de Tráfico ha informado de circulación irregular por retenciones y congestión a causa del accidente. Por el momento no constan heridos, aunque una persona se quejaba de dolor cervical tras el accidente. Los servicios de emergencia permanecen pendientes de la evolución de la incidencia y de la retirada de los vehículos para recuperar la normalidad en la circulación.