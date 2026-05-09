'Berlín y La dama del armiño' convierten Sevilla en el escenario del golpe perfecto de Netflix

Berlín ha desembarcado en Sevilla con una presentación sin precedentes que ha transformado las orillas del Guadalquivir en un gigantesco plató de rodaje. La presentación mundial de la nueva temporada y de La dama del armiño ha convertido la ciudad en el epicentro internacional del espectáculo, mezclando música, misterio y una puesta en escena visual nunca antes vista en la capital andaluza.

Desde horas antes del inicio, el ambiente ya anticipaba una noche histórica. Focos iluminando el río, estructuras flotantes, embarcaciones integradas en el decorado y cientos de personas siguiendo cada movimiento dibujaban una atmósfera digna de una superproducción. Sevilla no sólo acogía el evento, sino que también se convertía en parte esencial de la narrativa de la serie.

Una noche de elegancia junto al río

La alfombra roja instalada junto al Guadalquivir ha reunido a gran parte del elenco de la ficción. Pedro Alonso fue uno de los más ovacionados de la noche, acaparando aplausos para presentar esta nueva temporada de la serie. “La jarana ideal es quedarse con amigos, mantener charlas hasta la hora del desayuno y compartir un buen desayuno”, comentó entre risas el actor, visiblemente emocionado por la acogida sevillana.

Junto a él desfilaron Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Inma Cuesta y Joel Sánchez, además de numerosas personalidades del mundo audiovisual español. “Vamos a ver muchas jaranas en la serie y cada vez va a más, sobre todo en el último capítulo”, adelantó Michelle Jenner durante su paso por la alfombra roja.

Begoña Vargas también se sumó al tono distendido de la noche con humor: “No hay jaranas porque no estoy yo”. Mientras, Inma Cuesta reflexionó sobre el ambiente vivido durante el rodaje: “La mejor jarana depende del día, pero una jarana de fin de rodaje está muy bien”.

El glamour de la presentación de Berlín y La dama del armiño también ha contado con numerosos rostros conocidos como Anabel Pantoja, Belén Esteban, Manuel Escribano o Raquel Revuelta, además de otras celebridades que no quisieron perderse la cita como Eva González, María José Suárez, La Zowi o Paco Tous, confirmando el enorme impacto mediático e internacional del evento.

Santiago Segura, fiel a su estilo, bromeó con la expectación generada alrededor de los invitados: “Me da pena que la gente esté ahí como en una especie de jaula, ahora me acercaré y los saludaré”. Por su parte, María del Monte resumió lo que se espera de esta velada asegurando que “una jarana perfecta es cualquiera que sea una jarana”.

Belén Esteban tampoco ocultó su entusiasmo: “Una jarana perfecta es todo lo que se está montando aquí, encima con Rosalía, que me encanta”.

Rosalía, el gran secreto de la noche

Pero el gran misterio de la noche tenía nombre propio: Rosalía. Su presencia llevaba semanas generando rumores y teorías entre los seguidores de la serie. Y finalmente, Sevilla confirmó todas las sospechas.

Más que un concierto sorpresa, la actuación significaba la unión perfecta entre el mundo visual de Berlín y la estética artística de Rosalía como es la sofisticación, la teatralidad, las raíces españolas y la ambición internacional. Netflix cerró así una de las presentaciones más impactantes jamás celebradas en España, confirmando a Sevilla como uno de los grandes escenarios audiovisuales del momento