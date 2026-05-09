La calle de Sevilla que se ha convertido en la que mejor se come de la provincia: "Conviene pedir espinacas con garbanzos, carrillada y solomillo al whisky"

Con bares, restaurantes y tabernas tan emblemáticas como Las Columnas, Casa Paco, Suspiro, Maestro Rufino o Marabunda, existe una calle en Sevilla que ha sido nombrada "en la que mejor se come" de la provincia por los expertos gastronómicos de la revista Viajar, de Prensa Ibérica.

Se trata de la Alameda de Hércules, una de las vías más famosas y transitadas de la ciudad hispalense, inaugurada en 1574 por el Conde de Barajas y considerada la alameda pública más antigua de Europa.

La calle de Sevilla en la que mejor se come de toda la provincia

De ese modo, los expertos han escogido esta zona que combina historia, belleza y la mejor gastronomía como en la que mejor se come de toda la provincia de Sevilla.

"Determinar cuál es la calle donde mejor se come en cada provincia española no es sencillo, pero sí hay una certeza gastronómica: algunas calles, plazas y barrios concentran mejor que otros la vida culinaria de una ciudad", ha señalado la revista Viajar sobre la elección que ha hecho por todo el país sobre las calles con mayor calidad en sus cocinas.

Calles para entender cada provincia a través de su cocina

Para llevar a cabo este listado, la publicación ha realizado una ruta por "50 direcciones imprescindibles"en la que la gastronomía "forma parte del paseo".

Alameda de Hércules en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

"Se puede entender una provincia a través de platos concretos, productos reconocibles y costumbres locales", ha recalcado la revista, que ha asegurado que la selección reúne vías populares en las que la cocina funciona como una forma de "leer el destino".

Una escapada gastronómica por el corazón de Sevilla

Asimismo, ha indicado: "No son las únicas posibles, pero sí son direcciones útiles para construir una escapada con criterio gastronómico: lugares donde conviene sentarse, pedir algo de la casa y mirar alrededor antes de seguir caminando".

En el caso de Sevilla, los expertos han tenido claro cuál es la zona en la que mejor se come: la Alameda de Hércules.

Un entorno del que ha asegurado: "Es una de las zonas más interesantes para comer en Sevillasi se busca una ruta menos monumental y más vinculada a la vida cotidiana de la ciudad".

Espinacas con garbanzos, pavías y pescaíto, entre los platos recomendados

"En sus terrazas, bares y restaurantes conviene pedir espinacas con garbanzos, pavías de bacalao, salmorejo, montaditos, croquetas, ensaladilla, carrillada, solomillo al whisky, adobo o pescaíto frito", ha afirmado sobre este entorno que "combina tabernas, locales informales y direcciones más contemporáneas".

Alameda de Hércules en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Entre la amplia oferta de establecimientos que se pueden encontrar en este lugar destacan restaurantes como Las Columnas, Casa Paco, Suspiro, El Disparate, Maestro Rufino, Arte y Sabor, Mano de Santo o Marabunda.

Una zona con bares y monumentos en pleno casco histórico

Pero este lugar no solo destaca por su amplia presencia de bares, tabernas y restaurantes, sino por su privilegiada ubicación, con toda clase de monumentos y edificios patrimoniales situados en su alrededor.

Alameda de Hércules en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

Así lo han destacado los expertos de la revista Viajar, que han señalado la cercanía de la Alameda de Hércules con la Basílica de la Macarena, el Arco de la Macarena, la calle Feria, el Mercado de Feria o el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

La revista también ha elegido una calle gastronómica por cada provincia andaluza

Pero esta no ha sido la única calle que ha escogido la revista de toda Andalucía, sino que la publicación ha distinguido una de cada provincia.

La calle de Sevilla que se ha convertido en la que mejor se come de la provincia: "Conviene pedir espinacas con garbanzos, carrillada y solomillo al whisky" / Revista Viajar

En el caso de Málaga, la escogida ha sido la calle Granada, mientras que en Huelva ha sido la calle Pablo Rada. En Granada, ha seleccionado la calle Navas; en Jaén, la calle Arco del Consuelo; en Almería, calle Jovellanos; en Cádiz, calle Virgen de la Palma; y en Córdoba, la Judería.