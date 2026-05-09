Cinco exposiciones gratuitas para visitar este fin de semana en Sevilla

Los museos y las salas de exposiciones se convierten en rincones perfectos para huir del mal tiempo con el que Sevilla ha amanecido este sábado y que, según las previsiones, se mantendrá durante este domingo. Las exposiciones gratuitas son una opción perfecta para desconectar y acercarse a la propuesta cultural, distinta a la que ofrecerá Rosalía de la mano de Netflix en la tarde, que ofrece la ciudad en el segundo fin de semana de mayo.

1.'ROMAE FUIT'

La Hermandad del Cachorro ha organizado una exposición sobre la participación del Cristo de la Expiración en el Jubileo de las Cofradías que se celebró hace un año en Roma, llamada Romae fuit. La muestra, que se inauguró este viernes se podrá visitar hasta el próximo 23 de mayo. El objetivo, según la corporación trianera, es ofrecer lectura completa de la efeméride con fotografías, documentos inéditos y piezas que viajaron a El Vaticano.

La exhibición podrá visitarse este sábado de 10:00 a 13:30 en el Ayuntamiento de Sevilla. Además, de lunes a viernes podrá verse en el mismo horario de mañana y de 17:00 a 20:00 por las tardes.

2.Obras maestras de la pintura sevillana

También en el Ayuntamiento, en la Sala Capitular Baja, podrán verse cuatro obras maestras pertenecientes a la Fundación Focus Loyola. Vista de Sevilla, cuyo autor es anónimo, Santa Rufina y La imposición de la casulla a San Ildefonso, de Diego Velázquez, y San Pedro,de Bartolomé Esteban Murillo, todas procedentes del Hospital de los Venerables, donde hasta ahora tenía su sede la fundación cultural.

Como la anterior, esta muestra también podrá visitarse este sábado de 10:00 a 13:30 en el Ayuntamiento de Sevilla. Además, de lunes a viernes podrá verse en el mismo horario de mañana y de 17:00 a 20:00 por las tardes.

3.'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

En el Museo de Bellas Artes estará Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla hasta el 7 de junio. Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales en una muestra que permite ver de cerca y en conjunto por primera vez las obras del Hospital de la Caridad que el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El Museo, en la Plaza del Museo 9, se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00. Allí también podrán conocerse de cerca el resto de obras que se exponen en la colección permanente de la institución y que narran la historia de la ciudad.

4.'World Press Photo 2026'

Un año más, la Fundación Cajasol acoge la muestra que reúne a los ganadores del World Press Photo 2026. La exhibición fotográfica podrá visitarse del 6 al 26 de mayo en la Sala Vanguardia y expone las mejores imágenes del concurso en el que participaron 3.747 fotógrafos de 141 países. Manifestaciones, guerras o migraciones desde el objetivo de algunos de los mejores fotoperiodistas del mundo.

La muestra podrá visitarse en Álvarez Quinteros 1 de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. La exposición estará disponible de lunes a sábados.

5.'Del color en el arte (Coloramas)'

La Fábrica de Artillería acoge la exposición Del color en el arte (Coloramas), en la que se exponen distintas obras de 20 autores contemporáneos, algunas de las cuales pertenecen a la colección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), en las que el color resulta fundamental. La muestra se centra en el color como fenómeno físico y como algo imprescindible para poder comprender el mundo.

La muestra puede visitarse en Eduardo Dato 58 de forma gratuita. La Fábrica de Artillería abre de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 y domingos y festivos de 10:00 a 14:00.