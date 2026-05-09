De la dama del armiño a Triana: Sevilla se convierte en protagonista absoluta de la nueva temporada de Berlín

Sevilla vuelve a estar presente en la ficción internacional. La nueva temporada de la serie de Berlín, centrada en el robo de La dama del armiño, ha convertido la capital andaluza en mucho más que un escenario, un personaje con identidad propia, capaz de marcar el ritmo de la historia.

La producción ha transformado algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad en un auténtico plató cinematográfico, reforzando la imagen de Sevilla como una de las grandes localizaciones internacionales del momento.

La Plaza de España, un icono que vuelve a hacer historia

La primera gran ubicación no podía ser otra que la Plaza de España. Un espacio mítico que ya ha sido elegido por producciones como Juego de Tronos o Star Wars.

Durante el rodaje, actores y figurantes se mezclaban con turistas y sevillanos, cuidando cada detalle del vestuario para recrear distintas épocas de la ciudad.

La intención era mostrar una ciudad reconocible, pero también soñada. Una Sevilla de cerámica de Triana, arte mudéjar y palacios barrocos, exportada como imagen de ficción global.

Candela, un conejo y el Parque de María Luisa

Entre las escenas más curiosas destaca el personaje de Candela paseando por el Parque de María Luisa acompañada de un conejo. Una secuencia que mezcla lo cotidiano con lo surrealista, en línea con el estilo visual de la serie.

Uno de los espacios más comentados del rodaje es el Patio de Bandera con el número 13, una localización clave dentro de la trama. Allí se sitúa la vivienda de Candela, el gran amor de Berlín, personaje interpretado por Inma Cuesta.

Este espacio se convierte en uno de los puntos emocionales de la temporada, un lugar cargado de historia íntima dentro de una serie marcada por los grandes golpes y el suspense.

Otro de los escenarios más protegidos fue el histórico Hotel Alfonso XIII. El equipo redujo al mínimo el movimiento de personal y controló estrictamente cada acceso para evitar filtraciones sobre la trama. La sensación entre quienes coincidieron con el rodaje era la de que algo importante se estaba grabando tras sus puertas.

La producción también se trasladó al Puente de las Delicias, donde el equipo tuvo que lidiar con la presencia de aficionados del Betis durante un día de partido, reorganizando todo el rodaje sobre la marcha para poder continuar con las escenas.

El Puente de Triana vuelve a aparecer como uno de los escenarios recurrentes de la serie. Allí se han rodado secuencias espectaculares, incluyendo el lanzamiento de sandías contra cámara para generar explosiones visuales.

El Duque de Málaga y un rodaje muy personal

El palacio de la Montilla donde se custodia La dama del armiño está vinculado a la figura del duque de Málaga, personaje clave en la trama del robo.

El actor José Luis García-Pérez, que lo interpreta, ha confesado la conexión personal con el rodaje: “Para mí grabar aquí ha sido muy especial. Yo salía de casa, que vivo apenas unas calles atrás, dejaba a los niños en el colegio y venía a grabar”.

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Con esta nueva temporada, Berlín no solo continúa su trama de robos y misterio, sino que consolida a Sevilla como uno de los grandes escenarios audiovisuales del mundo, capaz de convertir sus calles, monumentos y lugares históricos en auténtico cine.