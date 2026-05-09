Los expertos tienen claro cuál es la mejor ruta de senderismo de Sevilla para hacer este 2026: "Sorprende escondido en medio del bosque cerrado de la sierra"

Las buenas temperaturas de esta primavera y la cercanía del verano están haciendo que cada vez más sevillanos y turistas se adentren en los espacios naturales de la provincia para disfrutar del clima al aire libre. Y para ayudarles a escoger un sendero que recorrer, la revista Viajar ha hecho una selección de las mejores rutas de senderismo de todo el país, entre las que destaca su elección para Sevilla: el sendero de las Cascadas del Huéznar.

"Es una selección de las mejores rutas para que no tengas excusa de disfrutar del buen tiempo", ha asegurado la publicación, que explica que estos planes al aire libre permiten a la ciudadanía conocer "el entorno, su cultura, geografía y la tranquilidad de un destino más allá de sus cimientos".

Una ruta destacada entre las mejores de España

De ese modo, la revista ha escogido una ruta por cada provincia de España, lo que le ha llevado a señalar en Sevilla las Cascadas del Huéznar.

Cascadas del Huéznar, en el Parque Natural de Sierra Morena. / El Correo

"La Sierra Norte de Sevilla esconde uno de los lugares más remotos y desconocidos de la provincia (al menos para quienes no son sevillanos): las cascadas del Huéznar, situadas en San Nicolás del Puerto", ha señalado sobre este entorno natural.

Un monumento natural en pleno bosque de la sierra

Tal y como ha explicado, se trata de un monumento natural "espectacular y sorprendente". "Está escondido en medio del bosque cerrado de la sierra. Llegar hasta allí caminando es una delicia", ha añadido al respecto sobre este paraje declarado como Monumento Nacional situado en el tramo medio de la Ribera del Huesna.

Este emblemático entorno está conformado por un sistema de cascadas con dos saltos de agua diferenciados situados en una franja de unos 15 metros entre ambas orillas.

Cascadas del Huéznar, en el Parque Natural de Sierra Morena. / El Correo

Dos saltos de agua entre olmos, fresnos, sauces y alisos en Sevilla

Estas caídas de agua dejan una estampa única enmarcada en un bosque de olmos, fresnos, sauces y alisos que cuentan con una historia que se remonta a hace más de 30.000 años.

Con sus aguas cristalinas y rebosantes de vida, estos saltos de agua se han presentado como un paraíso reconocido como geoparque mundial y reserva de la biosfera por su belleza única en el que el río serpentea bajo los densos bosques del lugar hasta llegar a sus famosas cascadas.

Puentes, pasarelas y una antigua fábrica en el entorno

Un lugar en el que también se pueden encontrar puentes, pasarelas de madera y corrientes de agua constantes. Asimismo, a escasos metros de estas cascadas, se puede descubrir también la antigua Fábrica de Luz Nuestra Señora del Carmen, que se abastecía del agua del canal.

Para acceder a este lugar inigualable, es necesario llegar hasta la vía verde de la Sierra Norte y realizar su antiguo trazado ferroviario, acondicionado hoy en día para su paso a pie o en bicicleta.

La propuesta de Viajar para recorrer Andalucía este 2026

Pero este sendero no es el único que ha escogido la revista Viajar de Andalucía, sino que los expertos han aconsejado a sus lectores visitar el Caminito del Rey, en Málaga, la ruta del río Borosa en Cazorla, Jaén; el sendero de Monterrey, en Almería; la ruta del río Majaceite, en Cádiz; el cañón del río Bailón, en Córdoba; Los Cahorros de Monachil, en Granada; y la ruta del Río Tinto, en Huelva.

Cascadas del Huéznar, en el curso alto del Rivera del Huéznar, en la provincia de Sevilla / Diputación de Sevilla

"Las opciones son infinitas, y nosotros te proponemos una en cada provincia, para que vayas donde vayas en tu próxima escapada, disfrutes de su entorno tanto como del destino", ha recalcado la publicación sobre las mejores rutas para realizar en este 2026.