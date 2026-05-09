Flamenco, vírgenes y 'piripis': las reliquias de Rosalía en Sevilla

A todos ha pillado por sorpresa la actuación especial de Rosalía en Sevilla por en el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix Berlín. La intérprete de La perla acaba de cerrar en Londres la etapa europea de su gira LUX y ha recalado sorpresivamente en la capital hispalense antes de cruzar el charco para continuar con su tour en América. Parece que Netflix ha tirado la casa por la ventana para la premier mundial de Berlín y la Dama de Armiño, con un escenario en mitad del río Guadalquivir y una actuación estelar de la catalana, dentro del espectáculo La Jarana del Guadalquivir.

Aunque muchos se han asombrado de esta aparición en el estreno de la serie de Netflix -sobre todo ahora que se ha convertido en una estrella de la serie Euphoria de HBO-, la relación de Rosalía con la ciudad de Sevilla viene de lejos. No es raro ver a la cantante paseando por la ciudad o descubrir, días después, sus visitas a populares restaurantes y bares de la capital hispalense, donde siempre destacan su simpatía y su buen apetito. Ya sea por sus compromisos laborales o por turismo, se ve que la artista aprovecha siempre que puede para darse una escapada y disfrutar de la capital andaluza.

De la Bienal a los Latin Grammy: Sevilla, talismán de Rosalía

Enamorada confesa como es del flamenco, una de sus primeras apariciones como artista en la ciudad fue en septiembre de 2018, cuando actuó en el Teatro de la Maestranza con motivo de la Bienal de Flamenco de aquel año. Por aquel entonces se presentó con El mal querer, su segundo disco de estudio que le daría el reconocimiento internacional que ha ido forjando durante los últimos años. En aquella ocasión colgó el cartel de no hay billetes en una actuación que supuso un paso decisivo en su consagración artística en uno de los géneros musicales que más disfruta la catalana.

En 2019, Rosalía visitó Sevilla hasta en dos ocasiones. La primera fue con su recordada actuación en la apertura de los Premios Goya, cuando hizo una versión muy suya del famoso tema de Los Chunguitos, Me quedo contigo. Meses más tarde, la capital hispalense albergaba una de las entregas de premios más importantes del panorama musical internacional: los MTV Europe Music Award.

En aquella ocasión, Rosalía protagonizó uno de los momentos más esperados de la noche. La actuación de la artista, que ya era un icono internacional, incluía un cortejo de 52 bailarines frente a una pirámide de sillas de madera rojas. La catalana ofreció al público una show que combinaba flamenco con hip-hip, con su tema Di mi nombre y, además, recibió un premio por su tema Con altura. Noche completa.

La cantante regresó después a la ciudad en uno de los momentos más potentes de su expansión internacional. El 9 de julio de 2022, Rosalía abarrotó el Estadio de la Cartuja con su Motomami World Tour, donde reunió a cerca de 20.000 personas en uno de los conciertos más multitudinarios de su trayectoria en Andalucía.

Sevilla se estaba convirtiendo en el talismán de la artista catalana, ya que tan solo un año y unos meses después, en noviembre de 2023, fue la encargada de abrir la gala de los Latin Grammy, que se celebró en FIBES, con una espectacular actuación homenaje a Rocío Jurado. Aquella noche, dejó a todos sin aliento con una impecable versión de Se nos rompió el amor, la sentida canción escrita por Manuel Alejandro y que tan lejos llegó con la voz de la más grande.

Muy comentado fue que entre el público, y testigo de la actuación, estaba Raw Alejandro, quien fuera pareja y prometido de Rosalía, cuyo compromiso se rompía apenas unos meses antes. Él -quizás como respuesta- cantaba más tarde una versión de Se fue, de Laura Pausini, en la misma gala.

Desde entonces, la cantante no volvía a Sevilla hasta esta ocasión, para la ya tan comentada Jarana en el Guadalquivir. Rosalía, eso sí, vuelve por todo lo alto, con escenario flotante sobre el río -algo nunca visto en la ciudad- y un despliegue que ha causado una verdadera revolución en la ciudad.

La conexión espiritual con Sevilla: de la Macarena a la Esperanza de Triana

Con LUX, Rosalía se ha adentrado en una versión más mística y espiritual en su carrera. La artista ha creado una obra marcada por referencias espirituales y con una estética cargada de arte sacro, algo en lo que la capital andaluza es referente mundial.

Siendo Sevilla una ciudad con un fuerte carácter religiosos, la conexión entre las vírgenes de la ciudad y la artista han sido inevitables. Tanto es así que en esta última visita, se ha captado a la catalana paseando con una estampita de la Esperanza de Triana en la mano, obsequio de uno de los tantos fans que han intentado dar con la cantante en esta visita sorpresa.

Rosalía con la estampita de la Esperanza de Triana / Leandro Wassaul / Europa Press

Un estrella Michelin y los piripis de toda la vida: la pasión de Rosalía por la cocina sevillana

No es un secreto que a Rosalía le gusta mucho comer. Ella misma lo ha dicho y lo destacan los propietarios de los restaurantes y bares que visita cada vez que viene a Sevilla. "Se ha quedado en la barra comiendo pescaíto frito", comentaba un cocinero hace unos años cuando, de incógnito, la artista visitaba la ciudad por gusto intentando no ser reconocida.

Rosalía Global

Lo cierto es que Rosalía, por así decirlo, le da a todos los palos: ya puede estar comiendo en el Cañabota, uno de los pocos restaurantes con estrella Michelin de Sevilla, como que te la encuentras comiéndose un piripi en la bodeguita Antonio Romero o unos garbanzos en Casa Moreno. Algo de lujo sí, pero se ve que a la catalana lo que le gusta es la cocina sevillana de toda la vida.

Quizás sea por eso por lo que, además de por sus compromisos laborales, la artista intenta darse alguna que otra escapada a Sevilla, se pasea sin ser reconocida y prueba desde lo más exclusivo hasta lo más típico de la gastronomía local. Es en esas ocasiones cuando Rosalía se convierte en una sevillana más para disfrutar y enamorarse aún más de una ciudad que ya es una reliquia para la cantante.