Esto hará Rosalía después de actuar en Sevilla: lo que le espera tras finalizar su gira europea

Tras acabar su pequeño periplo en Sevilla este sábado, Rosalía prosigue su exitosa gira 'Lux Tour', cuyos dos últimos conciertos antes de llegar a la capital hispalense tuvieron lugar en Londres con lleno absoluto, todo vendido y supusieron el fin a la gira europea de la artista española.

El cierre en la capital británica fue especialmente celebrado por la crítica internacional. Medios como The Guardian, Rolling StoneNMEThe Standard y la BBC coincidieron en señalar la ambición artística del espectáculo, la potencia vocal de la catalana y una puesta en escena que mezcla referencias pop, religiosas y teatrales. Con este broche en Londres, Rosalía pone fin a su etapa europea antes de continuar el recorrido del Lux Tour fuera del continente.

Llega la gira por América

El tramo americano arrancará en Estados Unidos, donde Rosalía tiene previsto actuar primero en Florida, con dos fechas en el Kaseya Center de Miami los días 4 y 6 de junio, y otra en el Kia Center de Orlando el 8 de junio. Después, la gira pasará por grandes recintos como el TD Garden de Boston, el Madison Square Garden de Nueva York —con dos conciertos consecutivos—, el United Center de Chicago, el Toyota Center de Houston, el T-Mobile Arena de Las Vegas, el Kia Forum de Los Ángeles, el Pechanga Arena de San Diego y el Oakland Arena.

Tras su paso por Norteamérica, el Lux Tour continuará por Sudamérica con varias paradas destacadas. Rosalía actuará en el Movistar Arena de Bogotá los días 16 y 18 de julio, antes de desplazarse a Chile, donde ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena de Santiago entre el 24 y el 29 de julio. La gira seguirá después en Argentina, con cuatro fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires entre el 1 y el 6 de agosto, y en Brasil, con dos actuaciones en el Farmasi Arena de Río de Janeiro los días 10 y 11 de agosto.

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El último gran bloque de conciertos tendrá lugar en México, donde la artista cuenta con varias citas repartidas entre Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Rosalía actuará en la Arena VFG los días 15 y 16 de agosto, en la Arena Monterrey el 19 de agosto y cerrará su paso por el país con cinco noches en el Palacio de los Deportes entre el 22 y el 29 de agosto. La última fecha anunciada de esta etapa será el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.