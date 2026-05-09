Dos heridos tras caer por el viento la rama de un árbol en el Prado de San Sebastián
El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de diversas incidencias por el viento en la capital este sábado. Continúa el cierre de parques, cementerio y resto de instalaciones públicas
La inestabilidad en el tiempo debido al los efectos de una borrasca atlántica se ha dejado sentir este sábado en Sevilla capital. Según ha informado el Ayuntamiento, las fuertes rachas de viento han provocado diferentes incidencias de carácter leve en distintos barrios de la ciudad.
Uno de los percances se ha situado en el Prado de San Sebastián, donde la caída de una rama por el viento ha dejado a dos personas heridas leves, mientras paseaban por la zona.
Se mantiene el cierre de parques públicos
Las medidas preventivas siguen activadas en Sevilla por los avisos de AEMET por lluvias y tormentas. Permanecen cerrados de forma preventiva los parques públicos, el cementerio, las instalaciones deportivas al aire libre y las zonas exteriores del Alcázar, con el objetivo de reducir riesgos para la ciudadanía.
Se mantienen movilizados los recursos municipales para intervenir si fuera necesario. La normalidad se recuperará una vez finalice el episodio meteorológico y los técnicos realicen la inspección correspondiente, informa el consistorio hispalense. Mientras tanto, insisten en la recomendación de extremar la precaución en los desplazamientos, evitar zonas con arbolado o estructuras metálicas, recoger toldos y retirar objetos que puedan caer.
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