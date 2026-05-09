Los australianos comen salsa alioli fabricada en Alcalá: Montealbor, la firma sevillana con más de 60 años de historia que aspira a facturar 9 millones este año

La historia de Montealbor comenzó hace 61 años en el barrio de Nervión, "cuando pertenecía a las afueras de Sevilla". Así lo explica el administrador de esta empresa dedicada a la alimentación, Alfredo López, que es además el hijo de su fundador, Severino López.

En estos momentos, las instalaciones de la firma, que comenzó con la transformación y venta de embutidos y salchichas -un negocio del que fueron de los pioneros en la ciudad-, se encuentran en Alcalá de Guadaíra, desde donde producen platos y salsas que llegan a hasta una veintena de países por todo el mundo.

Principales productos

A lo largo de sus décadas de historia, Montealbor se ha ido adaptando a las necesidades del mercado. De este modo, ha ido incorporando nuevas líneas de productos, como salsas tradicionales, platos preparados o toppings para pizzas. Anteriormente, casi en los primeros compases de la firma, había incluido la venta de un plato típico de la gastronomía española como son los callos.

En estos momentos, también fabrica otros platos preparados y listos para comer, como carrillada de cerdo o morcilla de arroz frita. En cuanto a las salchichas, ha ido sumando nuevas variedades, por lo que oferta desde estilo Frankfurt hasta de pollo en diferentes formatos para adaptarse a las necesidades del cliente.

En su mayoría, se trata de supermercados de ámbito regional, hipermercados, tiendas de proximidad, mayoristas y hostelería de manera indirecta, a través de operadores del sector. La parte horeca, explica López, supone el 23% de las ventas, mientras que el 77% va dirigido al gran consumo.

Despliegue del negocio

En cualquier caso, como explica el también director de la empresa, el negocio principal se encuentra en fundamentalmente en Andalucía Occidental, "aunque durante todos estos años hemos ido ampliando nuestros horizontes y nuestros clientes a territorio nacional". No en vano, Montealbor suministras a grandes cadenas de hipermercados y supermercados desplegados por todo el país, lo que hace que sus productos lleguen a otras comunidades como Cataluña, Galicia o Madrid, entre otras.

Hace unos años, la compañía decidió dar el salto a otros mercados y, en la actualidad, se encuentra en una veintena más allá de nuestras fronteras, aunque el objetivo es seguir ampliando. El producto con el que ha llegado a estos otros países son sus salsas (verde, mojo picón, alioli o al whisky), bajo la marca The Tapas Sauces.

"Aún me sorprende pensar que en países como en Australia puedan consumir este tipo de productos, pero el hecho es que les encanta y las ventas se consolidan año tras año", asegura López. Con su marca llegan a otros mercados como Japón, Estados Unidos o el norte de África, así como a Europa, donde también comercializan sus salchichas. En la actualidad, en el negocio de las salsas pesa un 7% la parte internacional, aunque el peso global de la exportación en la empresa es menor, por lo que queda aún recorrido en esta área.

La empresa, en números

En los últimos años, la empresa ha ido creciendo continuamente. En los más recientes, indica López, lo ha hecho de manera sostenida casi a dos dígitos, esto es, en torno a un 10% anual. "En 2025 superamos los 8 millones de euros de facturación por primera vez y la previsión para este 2026 es alcanzar los 9 millones", señala el administrador de Montealbor.

La plantilla ha ido creciendo conforme lo hacía la cifra de negocio. En la actualidad, la empresa cuenta con medio centenar de trabajadores directos a los que hay que sumar una decena de indirectos.

En cuanto a las inversiones previstas, Montealbor va a llevar a cabo una renovación de maquinaria en la planta que estrenó a finales de la pasada década -y que cuenta 3.500 cuadrados de superficie aún no colmatada-, que supondrá un desembolso de casi un millón de euros. El objetivo: actualizar líneas y mejorar consumos energéticos y de agua.