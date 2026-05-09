El parque de Sevilla con jardín botánico, tirolina y rocódromo en el que se pueden ver cerdos, cabras y conejos: "Es un privilegio poder estar en un sitio así"

Un enorme parque de 1,5 hectáreas de terreno con tirolinas, rocódromo y jardín botánico en el que se pueden ver animales como cerdos vietnamitas, ovejas churras, ovejas merinas, cabras montesas y conejos. Así es la Granja Aventura El Ronquillo, un paraje natural situado a apenas 30 minutos de Sevilla capital perfecto para disfrutar de la naturaleza y el ocio en familia.

Situado en la Sierra Norte de Sevilla, esta granja nació como una iniciativa del Ayuntamiento de modernizar y remodelar el Parque de Observación de la Naturaleza, creado en 1997, para potenciar esta atracción turística y ofrecer actividades para todas las edades.

Un espacio pensado para familias, grupos y centros educativos

De ese modo, este parque propone diversidad de iniciativas tanto para quienes prefieran acudir en familia, con amigos o empresas, como para los centros educativos que quieran visitar este lugar.

Una granja de aventura a la que se puede acudir de forma gratuita para visitar sus animales, su jardín infantil, los toboganes gigantes de los que dispone y su zona 'multideporte', pero para el que es necesario abonar una entrada para el resto de actividades dirigidas, campamentos y experiencias que ofrece.

Cerdos vietnamitas, ovejas, cabras y otras especies en su recinto

De ese modo, los usuarios pueden contemplar de cerca una amplia variedad de animales, como cerdos vietnamitas, ovejas churras, merinas, cabras montesas, gallinas, patos, pavos reales o conejos.

Además, dispone de diversas especies vegetales presentes en su jardín botánico y todo su entorno, como romero, palmeras, granados, dama de noche, retamas o madroños, entre otros.

De igual modo, Granja Aventura ofrece un parque multiaventura en dos alturas y un rocódromo para que menores y adultos puedan disfrutar de la escalada, además de dos tirolinas de más de 100 metros de longitud.

Toboganes, quads, piscina y muchas más actividades

Este parque también dispone de toboganes, descenso en donuts, piscina, circuito de quads, campo de soft paintball, zona de tiro con arco, zona de talleres, ludoteca, restaurante, animación infantil y castillos hinchables.

El centro también cuenta con iniciativas como travesía en kayac, rutas en bicicleta, senderismo, marcha nórdica, rutas en 4x4, descenso de cañones, rapel, puenting y barranquismo.

Las familias destacan el trato y la variedad de propuestas

"Me parece un lugar fantástico para pasarlo en familia, el personal es muy amable y siempre están pendiente y atentos", señalan sus propios usuarios a través de las reseñas del parque.

Además, los clientes explican que este es un "sitio precioso" con toda clase de actividades "increíbles, curiosas y divertidas". "Es un privilegio poder estar en un sitio tan bonito y tan cuidado", añade otro usuario.

"Un sitio estupendo para pasar el día con los niños", indica otro sobre esta granja que abre al público los fines de semana de 10.00 a 19.30 horas.