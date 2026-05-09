Polémica con el espectáculo de Netflix y Rosalía en Sevilla: otros eventos en los que la promoción de la ciudad tuvo un precio en la calle con cortes y zonas blindadas

Este viernes el Puente de San Telmo ha dejado de tener vistas hacia un lado del río, hacia Triana. Unas vallas y una lona ocupan una de las aceras, la única por la que el peatón podía pasar porque la otra está cerrada por las obras de montaje de los toldos. Ha sido la medida que impide que desde el puente se pueda ver el concierto que ofrecerá Rosalía sobre el escenario que Netflix ha colocado en el agua. El motivo, la presentación de este fin de semana de la segunda temporada de la serie Berlín titulada Berlín y la dama del armiño, el spin-off de la exitosa La casa de papel con Pedro Alonso como protagonista. Como anunciaba la plataforma y confirmaba el alcalde este viernes, "sólo será visible desde las zonas acotadas y para las personas con entrada".

Sevilla lleva años posicionándose como ciudad que sirva de escenario para grandes eventos globales, algo de lo que ha presumido el alcalde en numerosas ocasiones, así como por la capacidad para organizarlos. Esta estrategia genera retorno económico y mediático, pero a la vez surge el conflicto sobre si es real esa capacidad para coordinarlos, si compensa que la ciudad se "privatice" temporalmente, o qué molestias debe soportar el vecino.

El cierre del puente y otros puntos del entorno por un evento gratuito ha derivado, de hecho, en el corte al tráfico de uno de los carrriles del puente, que es el que se ha habilitado para que circulen por ahí los peatones hacia un lado o hacia el otro. Esta decisión ha causado revuelo entre los vecinos y usuarios habituales del puente al ver cortada una arteria clave de cruce; y también están los fans que critican que la promoción del concierto ha sido escasa en comparación con el tiempo que han tenido para buscar una entrada. "Se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad, de tráfico, Policía Local, protección civil, bomberos y, por supuesto, un refuerzo importante de Policía Nacional", razonaba el alcalde este viernes, desde el punto de vista de evitar aglomeraciones en la zona.

Sanz pedía "disculpas" por "los problemas o las molestias que efectivamente pueden generar los cortes de tráfico puntuales que se van a ir realizando". Pero justificaba que lo que la ciudad obtiene a cambio lo compensa, sin dar cifras aún del retorno económico exacto que tendrá pero que será "importante". Para él, ya basta con que es "una promoción absolutamente impagable de la ciudad de Sevilla". "No tendríamos presupuesto para pagar una campaña de imagen como esta. Estará disponible en más de 190 países. Se traducirá a 30 idiomas. Fue la serie más vista en el mundo en su semana de estreno, que entró en el top 10 de 91 países, que permaneció siete semanas consecutivas en el top 10 mundial de series de habla no inglesa, que acumuló 348 millones de horas reproducidas y que registró 53 millones de visualizaciones. Existe una proyección internacional sin precedentes. Este ayuntamiento no podría permitirse el lujo de pagar", valoraba.

Vallado en el Puente de San Telmo por el evento de Netflix de 'Berlín' y el concierto de Rosalía / Marina Casanova

Espectáculos masivos en Sevilla y molestias a cambio

En la balanza de este debate se encuentran dos posiciones encontradas, cada una con sus adeptos, en función de lo que cada uno considere más beneficioso para la ciudad. Está la que considera que la exposición de Sevilla en todo el planeta justifica la celebración de eventos masivos de esta envergadura, ya sea en espacios públicos como privados. Es el caso de las finales de Copa del Rey de fútbol o encuentros de la Selección Española en el estadio La Cartuja, así como grandes conciertos en este recinto; los espectáculos que tienen lugar en la Plaza de España o el Puerto de Sevilla; o las galas en Fibes y otros espacios emblemáticos de la ciudad como los MTV Europe Music Awards de 2019, los Goya de 2019 y 2023, o los Latin Grammy de 2023.

Los residentes, en cambio, critican lo que tienen que soportar a cambio. "La privatización de Sevilla llevada a límite, fortísimo", publicaba un usuario en sus redes sociales junto al Puente de San Telmo este viernes. "Sevilla no merece esto. Fin del debate", comentaba otro. La polémica se centra en que ya no es un recinto, es la ocupación del Guadalquivir, la Torre del Oro, el Puente de San Telmo, o las Setas y la limitación de la visibilidad a los no acreditados junto a cortes, vallas o molestias.

El retorno económico de eventos en Sevilla por más de 200 millones de euros

El principal argumento de las instituciones es el retorno tanto en imagen como en lo económico. Los partidos de fútbol, la etapa de La Vuelta a España o la celebración de los Latin Grammy, la igual que el estreno de Berlín, son acontecimientos que se ven en todo el mundo. Al ser retransmitidos por televisión, no solo se habla de Sevilla, también se ve Sevilla. Y además, está lo que gana la ciudad, lo que recibe en dinero tanto en patrocinios como en hostelería, transporte o alojamiento.

En 2023, tras 24 años de historia, los Premios Latin Grammy emigraron por primera vez de Estados Unidos y aterrizaron en Sevilla. Desde la Junta de Andalucía se habló de más de 190 millones de impacto económico directo en Andalucía. Con un impacto de más de 230 millones de euros, según el primer informe de la Cámara de Comercio de Sevilla, más de 75 millones de euros de retorno económico previsto por su impacto mediático, y 277.000 asistentes a sus conciertos, un 29,5% más respecto al pasado año, cerró Icónica Sevilla Fest su edición de 2025.

El desfile de Dior en la Plaza de España de 2022, en impacto económico directo en promoción y comunicación de la ciudad, superó los 100 millones de euros. Las finales de Copa del Rey en La Cartuja, según la Junta, han acumulado 257 millones de euros en seis ediciones, superando la de 2025 los 75 millones. El Ayuntamiento estimó más de 50 millones de impacto con MTV EMA, otros 60 millones por la final de la UEFA Europa League de 2022, o 250.000 euros directos y hasta 8 millones publicitarios por la etapa de La Vuelta a España de 2024.

Cortes de tráfico, ruido y altercados

La pregunta que se hacen muchos residentes es si todo compensa. Los cortes de tráfico son constantes en toda la ciudad. Espacios como las Setas de la Encarnación, la Plaza de España, el Puerto de Sevilla, el Paseo de Colón, la Alameda de Hércules, La Cartuja, Triana o el río Guadalquivir suelen verse perjudicados. Los vecinos de la Alameda, ante la avalancha de ultras por la pasada final de Copa del Rey en abril, ya comunicaron que "las aficiones deben estar fuera de los barrios". Y los aficionados desplazados a la Copa del Rey también lamentaron unos "accesos bloqueados, sin sombra, sin transporte, etc" en el entorno de La Cartuja. Fueron muchas las quejas de los residentes por la basura acumulada en las calles del centro o Triana.

También fue relevante la polémica con el Elrow XXL Carnaval, el festival de electrónica en La Cartuja de febrero, por las protestas y vibraciones en cristales "durante más de 15 horas". La celebración generó quejas ciudadanas, que en algunos casos apuntaron más al temblor que provocó en sus casas que al sonido, que se mantuvo durante más de 15 horas.

Los residentes del Puerto de Sevilla también declaran en numerosas ocasiones su hartazgo por lo que sufren en sus calles tanto por suciedad como por la pérdida de aparcamientos por los eventos y conciertos que tienen lugar junto a sus casas o en la Plaza de España. Son algunas de las consecuencias negativas de estos grandes eventos.